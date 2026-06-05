ريان شرقي: سنذهب لـ كأس العالم لسحق الجميع

رفع ريان شرقي لاعب منتخب فرنسا راية التحدي ووعد بسحق جميع المنافسين في كأس العالم 2026.

وجاء ذلك بعد خسارة منتخب فرنسا على يد كوت ديفوار بنتيجة 2-1 وديا استعدادا لكأس العالم.

وقال ريان شرقي لاعب منتخب فرنسا عبر قناة TF1 الفرنسية: "الهزيمة من كوت ديفوار بمثابة جرس إنذار صغير يسمح لنا بالحفاظ على تركيزنا".

وشدد "لن نذهب إلى كأس العالم كمرشحين للفوز، بل لسحق الجميع".

ولم يخسر منتخب فرنسا مباراة ودية في شهري مايو ويونيو قبل بطولة كبرى طوال 16 عاما كاملة، وتحديدا منذ الهزيمة بنتيجة 0-1 أمام الصين قبل كأس العالم 2010.

وفشل كيليان مبابي في التسجيل وهو أساسي مع منتخب فرنسا للمرة الأولى منذ 23 مارس 2025 أمام كرواتيا، لتنتهي سلسلة من 7 مباريات متتالية بدأها أساسيًا ونجح في التسجيل خلالها بقميص الديوك.

افتتح ريان شرقي التسجيل لمنتخب فرنسا قبل نهاية الشوط الأول بلحظات صناعة إبراهيما كوناتي.

وعادل جويلا دوي النتيجة في الدقيقة 53 صناعة نيكولاس بيبي، ليصبح خامس لاعب مولود في فرنسا يسجل في شباك المنتخب الفرنسي، بعد جاك فاطون، وجمال بلماضي، ونيكولاس بيبي، ووهبي خزري.

وسجل أماد ديالو هدف الانتصار لصالح كوت ديفوار في الدقيقة 84 بصناعة جويلا دوي.

ليصبح منتخب كوت ديفوار خامس منتخب إفريقي يحقق الانتصار امام فرنسا بعد كل من: "السنغال، ونيجيريا، وجنوب إفريقيا، وتونس".

ويتواجد منتخب فرنسا في مجموعة تضم النرويج والسنغال والعراق.