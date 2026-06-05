ذا أثليتك: ماركو سليفا يوافق على خلافة مورينيو في بنفيكا

الجمعة، 05 يونيو 2026 - 11:14

كتب : FilGoal

ماركو سيلفا

وافق البرتغالي ماركو سيلفا على تدريب بنفيكا خلفا لمورينيو الذي يستعد للرحيل لتدريب ريال مدريد.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" سيوقع سيلفا على عقد لمدة موسمين مع خيار التمديد مع النادي البرتغالي.

وكشفت صحيفة "أبولا" البرتغالية عن تفاصيل بيان بنفيكا: "تعلن شركة سبورت لشبونة وبنفيكا، وهي الشركة المالكة لنادي بنفيكا، أن فلورنتينو بيريز المرشح لانتخابات رئاسة نادي ريال مدريد، قد أبدى نيته الجادة في التعاقد مع المدرب (خوسيه ماريو دوس سانتوس مورينيو فيليكس) في حال فوزه في انتخابات رئاسة النادي، المقرر إجراؤها في 7 يونيو 2026".

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وأكمل بيان بنفيكا لسوق الأوراق المالية "في حال تحقق هذا السيناريو، سيتم التعاقد مقابل 15 مليون يورو، وهو المبلغ الذي ينص عليه بند إنهاء عقد عمل المدرب الحالي."

وقضى سيلفا 5 سنوات في تدريب فولام قبل أن يرحل عن تدريب الفريق.

وسيعود سيلفا للدوري البرتغالي من جديد بعدما درب من قبل كل من أشتوريل وسبورتنج لشبونة وتوج مع الأخير بلقب كأس البرتغال.

وسبق وأن درب سيلفا كل من أولمبياكوس اليوناني وتوج معه بلقب الدوري وخاض بعدها تجارب إنجليزية متعددة بدءا من هال سيتي ثم واتفورد وإيفرتون وأخيرا فولام.

وخلال فترة قيادته، توج سيلفا بلقب دوري الدرجة الأولى الإنجليزية (شامبيونشيب) موسم 2021-2022، بعدما سجل الفريق 110 أهداف، قبل أن يقوده للاستقرار في الدوري الممتاز وتحقيق عدة مراكز بمنتصف الجدول.

كما شهد عهده تحقيق أعلى رصيد نقاط لفولام في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة عام 2025، إلى جانب بلوغ 4 مرات الدور ربع النهائي في مسابقات الكؤوس المحلية، والوصول لأول مرة إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وأنهى بنفيكا الموسم المنقضي في المركز الثالث وسيشارك الموسم المقبل في الدوري الأوروبي.

الدوري الإنجليزي فولام ماركو سيلفا
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