إبراهيم عادل: سنحاول الاستفادة بأكبر قدر خلال مباراة البرازيل الودية

الجمعة، 05 يونيو 2026 - 10:39

كتب : FilGoal

مصر - جيبوتي - هدف إبراهيم عادل

شدد إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر على صعوبة مواجهة البرازيل الودية.

ويستعد منتخب مصر للقاء البرازيل وديا استعدادا لكأس العالم في الواحدة صباح يوم السبت 7 يونيو.

وقال إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر عبر أون سبورت: "كأس العالم حلم لأي لاعب، ونأمل التوفيق وتحقيق نتائج لم تحدث من قبل لمنتخب مصر".

أخبار متعلقة:
منافس مصر - إيران تواصل الانتصارات وتتفوق على مالي بثنائية بمشاركة ديانج زي روبيرتو لـ في الجول: ودية مصر والبرازيل اختبار مميز.. والفراعنة قادرون على مفاجأة الكبار تقرير: نيمار لن يسافر رفقة المنتخب البرازيلي لمواجهة مصر مدافع منتخب مصر للشباب يغادر أرسنال

وأضاف "سنحاول الاستفادة بأكبر قدر ممكن خلال مباراة البرازيل الودية".

وتابع "مواجهة البرازيل ستكون صعبة، الروح السائدة في المنتخب رائعة، وسنحاول تحقيق شيئا إيجابيا في كأس العالم".

وأردف "حسام حسن يتحدث معنا بشكل إيجابي طوال الوقت".

وأتم "سعيد بالمشاركة في كأس العالم لأول مرة وسأحاول مساعدة المنتخب وأطلب الدعم من الجماهير".

ويلتقي منتخبا مصر والبرازيل وديا في الواحدة صباح يوم الأحد 7 يونيو، بتوقيت القاهرة، على ملعب هينتنجتون بولاية بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية.

ويتواجد المنتخب البرازيلي في المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب، وهايتي، وأسكتلندا.

أما المنتخب المصري فيتواجد في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، وإيران ونيوزيلندا.

منتخب مصر كأس العالم البرازيل أمريكا
نرشح لكم
ريان شرقي: سنذهب لـ كأس العالم لسحق الجميع فيفا يعلن طريقة جديدة لدخول اللاعبين لأرض الملعب في كأس العالم 2026 أمام أنظار شقيقه.. جويلا دوي يقود كوت ديفوار لتحقيق الفوز أمام فرنسا بهدفين وديا في غياب 10 لاعبين.. تعادل العراق وإسبانيا في التجربة الأخيرة قبل السفر إلى أمريكا منافس مصر - إيران تواصل الانتصارات وتتفوق على مالي بثنائية بمشاركة ديانج التغلب على الغرور الإنجليزي.. ثورة رامسي التكتيكية في كأس العالم وصناعة العجائب كأس العالم - من خيبة الاستبعاد إلى مجد التتويج كأس العالم - معشوق بورسعيد وآخر مزقته السياسة.. نجوم لعبوا مع منتخبين أو أكثر في المونديال
أخر الأخبار
ريان شرقي: سنذهب لـ كأس العالم لسحق الجميع 7 دقيقة | في المونديال
ذا أثليتك: ماركو سليفا يوافق على خلافة مورينيو في بنفيكا 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
فيفا يعلن طريقة جديدة لدخول اللاعبين لأرض الملعب في كأس العالم 2026 ساعة | في المونديال
إبراهيم عادل: سنحاول الاستفادة بأكبر قدر خلال مباراة البرازيل الودية ساعة | في المونديال
بيريز: نجهز لضربة مدوية في سوق الانتقالات.. ولا نحتاج هالاند لإشعال الحلم 10 ساعة | الكرة الأوروبية
وكيل توروب: الأهلي أنهى الأمور بطريقة محترفة.. ولم يكن في نيتنا الوصول لـ فيفا 11 ساعة | الدوري المصري
أمام أنظار شقيقه.. جويلا دوي يقود كوت ديفوار لتحقيق الفوز أمام فرنسا بهدفين وديا 11 ساعة | في المونديال
في غياب 10 لاعبين.. تعادل العراق وإسبانيا في التجربة الأخيرة قبل السفر إلى أمريكا 11 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد 3 ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه 4 تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر في كأس العالم
/articles/530312/إبراهيم-عادل-سنحاول-الاستفادة-بأكبر-قدر-خلال-مباراة-البرازيل-الودية