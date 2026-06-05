إبراهيم عادل: سنحاول الاستفادة بأكبر قدر خلال مباراة البرازيل الودية

شدد إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر على صعوبة مواجهة البرازيل الودية.

ويستعد منتخب مصر للقاء البرازيل وديا استعدادا لكأس العالم في الواحدة صباح يوم السبت 7 يونيو.

وقال إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر عبر أون سبورت: "كأس العالم حلم لأي لاعب، ونأمل التوفيق وتحقيق نتائج لم تحدث من قبل لمنتخب مصر".

وأضاف "سنحاول الاستفادة بأكبر قدر ممكن خلال مباراة البرازيل الودية".

وتابع "مواجهة البرازيل ستكون صعبة، الروح السائدة في المنتخب رائعة، وسنحاول تحقيق شيئا إيجابيا في كأس العالم".

وأردف "حسام حسن يتحدث معنا بشكل إيجابي طوال الوقت".

وأتم "سعيد بالمشاركة في كأس العالم لأول مرة وسأحاول مساعدة المنتخب وأطلب الدعم من الجماهير".

ويلتقي منتخبا مصر والبرازيل وديا في الواحدة صباح يوم الأحد 7 يونيو، بتوقيت القاهرة، على ملعب هينتنجتون بولاية بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية.

ويتواجد المنتخب البرازيلي في المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب، وهايتي، وأسكتلندا.

أما المنتخب المصري فيتواجد في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، وإيران ونيوزيلندا.