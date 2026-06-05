وكيل توروب: الأهلي أنهى الأمور بطريقة محترفة.. ولم يكن في نيتنا الوصول لـ فيفا

الجمعة، 05 يونيو 2026 - 00:52

كتب : FilGoal

فراس علي - وكيل توروب

أوضح فراس علي وكيل يس توروب مدرب الأهلي السابق تفاصيل الجلسة الأخيرة قبل فسخ التعاقد.

وأعلن الأهلي رحيل المدرب الدنماركي بالتراضي بعد 8 أشهر تولى فيها تدريب الفريق.

وقال فراس علي عبر قناة النهار: "مجلس إدارة الأهلي تعامل باحترافية في الجلسة الأخيرة مع يس توروب، وحُسمت الأمور بطريقة محترفة وسهلة بعد فترة شهدت لغط وسوء تفاهم".

أخبار متعلقة:
الأهلي يعلن ترشيح خالد مرتجي لعضوية رابطة الأندية الإفريقية 6 مناصب.. الأهلي يعلن تغييراته في قطاع الناشئين والأكاديميات ودلفي وفريق السيدات الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي الأهلي يعلن رحيل توروب وجهازه المعاون بالتراضي

وأضاف "توروب خرج من الاجتماع الأخير راضي، ولم يكن في نيتنا أن نرفع قضية في فيفا ضد الأهلي".

وأردف "أسامة هلال هو من تعاقد مع توروب، وتواصل معي وأصر على إنهاء التعاقد بصورة طيبة بين جميع الأطراف".

وأكمل "توروب شكر النادي لأن هذه كرة القدم، أراد الاستمرار لكن شعر في وقت ما بأنه فقد الشغف، والأمور لم تسر بشكل طيب كما توقع".

وأتم "كانت هذه أول تجربة لتوروب في العالم العربي، أردنا أن ينجح مع الأهلي وهو ما لم يحدث، وربما يوفق في المستقبل مع نادٍ آخر".

وقاد توروب النادي الأهلي في 36 مباريات بمختلف البطولات، حقق الفوز في 18، وتعادل 9 مباريات وتلقى 9 هزائم.

وحقق الدنماركي لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، فيما ودع كأس مصر من دور الـ 32 ودوري أبطال إفريقيا من ربع النهائي.

واحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة مقابل 54 لبيراميدز و56 للزمالك بعد نهاية الموسم.

الأهلي يس توروب وكيل الأهلي
نرشح لكم
وليد سليمان: الحياة محطات.. ومسيرة الحب والانتماء للأهلي لن تتوقف الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي خبر في الجول - انتهاء عقد إيشو مع الزمالك.. والأولوية للأبيض رغم العروض المحلية الأهلي يعلن ترشيح خالد مرتجي لعضوية رابطة الأندية الإفريقية تطبيق "زملكاوي" يعلن توفير مستحقات القضية الثالثة في إيقاف القيد دياب يعلن زيادة الجوائز المالية لبطل الدوري المصري.. ومكافآت خاصة للأندية الجماهيرية 6 مناصب.. الأهلي يعلن تغييراته في قطاع الناشئين والأكاديميات ودلفي وفريق السيدات عصام سراج يتولى منصب رئيس قطاع التعاقدات في الأهلي
أخر الأخبار
بيريز: نجهز لضربة مدوية في سوق الانتقالات.. ولا نحتاج هالاند لإشعال الحلم 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
وكيل توروب: الأهلي أنهى الأمور بطريقة محترفة.. ولم يكن في نيتنا الوصول لـ فيفا ساعة | الدوري المصري
أمام أنظار شقيقه.. جويلا دوي يقود كوت ديفوار لتحقيق الفوز أمام فرنسا بهدفين وديا ساعة | في المونديال
في غياب 10 لاعبين.. تعادل العراق وإسبانيا في التجربة الأخيرة قبل السفر إلى أمريكا ساعة | في المونديال
وليد سليمان: الحياة محطات.. ومسيرة الحب والانتماء للأهلي لن تتوقف ساعة | الدوري المصري
السويد تتعادل مع اليونان بهدفين وديا قبل مواجهة تونس في كأس العالم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - انتهاء عقد إيشو مع الزمالك.. والأولوية للأبيض رغم العروض المحلية 3 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد 3 ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه 4 تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر في كأس العالم
/articles/530310/وكيل-توروب-الأهلي-أنهى-الأمور-بطريقة-محترفة-ولم-يكن-في-نيتنا-الوصول-لـ-فيفا