وكيل توروب: الأهلي أنهى الأمور بطريقة محترفة.. ولم يكن في نيتنا الوصول لـ فيفا

أوضح فراس علي وكيل يس توروب مدرب الأهلي السابق تفاصيل الجلسة الأخيرة قبل فسخ التعاقد.

وأعلن الأهلي رحيل المدرب الدنماركي بالتراضي بعد 8 أشهر تولى فيها تدريب الفريق.

وقال فراس علي عبر قناة النهار: "مجلس إدارة الأهلي تعامل باحترافية في الجلسة الأخيرة مع يس توروب، وحُسمت الأمور بطريقة محترفة وسهلة بعد فترة شهدت لغط وسوء تفاهم".

وأضاف "توروب خرج من الاجتماع الأخير راضي، ولم يكن في نيتنا أن نرفع قضية في فيفا ضد الأهلي".

وأردف "أسامة هلال هو من تعاقد مع توروب، وتواصل معي وأصر على إنهاء التعاقد بصورة طيبة بين جميع الأطراف".

وأكمل "توروب شكر النادي لأن هذه كرة القدم، أراد الاستمرار لكن شعر في وقت ما بأنه فقد الشغف، والأمور لم تسر بشكل طيب كما توقع".

وأتم "كانت هذه أول تجربة لتوروب في العالم العربي، أردنا أن ينجح مع الأهلي وهو ما لم يحدث، وربما يوفق في المستقبل مع نادٍ آخر".

وقاد توروب النادي الأهلي في 36 مباريات بمختلف البطولات، حقق الفوز في 18، وتعادل 9 مباريات وتلقى 9 هزائم.

وحقق الدنماركي لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، فيما ودع كأس مصر من دور الـ 32 ودوري أبطال إفريقيا من ربع النهائي.

واحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة مقابل 54 لبيراميدز و56 للزمالك بعد نهاية الموسم.