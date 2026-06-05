أمام أنظار شقيقه.. جويلا دوي يقود كوت ديفوار لتحقيق الفوز أمام فرنسا بهدفين وديا

الجمعة، 05 يونيو 2026 - 00:45

كتب : FilGoal

جويلا دوي

حقق منتخب كوت ديفوار مفاجأة كبيرة بتحقيق الانتصار امام منتخب فرنسا بهدفين مقابل هدف وديا استعدادا لكأس العالم 2026.

وسجل ثنائية كوت ديفوار كل من: جويلا دوي، وأماد ديالو، فيما أحرز هدف فرنسا الوحيد ريان شرقي.

وشهدت المباراة تسجيل جويلا دوي لهدف وصناعة الآخر لكوت ديفوار واحتفاله أمام أخيه ديزيري دوي الذي يمثل منتخب فرنسا.

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وتواجد في وسط ملعب المباراة جملة Free Gleizes وهي حملة قام بها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بالتعاون مع منظمة صحفيون بلا حدود للمطالبة بعفو الجزائر عن الصحفي الفرنسي كريستوف جليز.

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وحكم على الصحفي الفرنسي بالسجن 7 سنوات بتهمة التحريض على الإرهاب وترى فرنسا أنه قام فقط بعمل تحقيق استقصائي عن نادي شبيبة القبائل الجزائري.

ولم يخسر منتخب فرنسا مباراة ودية في شهري مايو، ويونيو قبل بطولة كبرى طوال 16 عاما كاملة، وتحديدا منذ الهزيمة بنتيجة 0-1 أمام الصين قبل كأس العالم 2010.

وفشل كيليان مبابي في التسجيل وهو أساسي مع منتخب فرنسا للمرة الأولى منذ 23 مارس 2025 أمام كرواتيا، لتنتهي سلسلة من 7 مباريات متتالية بدأها أساسيًا ونجح في التسجيل خلالها بقميص الديوك.

افتتح ريان شرقي التسجيل لمنتخب فرنسا قبل نهاية الشوط الأول بلحظات صناعة إبراهيما كوناتي.

وعادل جويلا دوي النتيجة في الدقيقة 53 صناعة نيكولاس بيبي، ليصبح خامس لاعب مولود في فرنسا يسجل في شباك المنتخب الفرنسي، بعد جاك فاطون، وجمال بلماضي، ونيكولاس بيبي، ووهبي خزري.

وسجل أماد ديالو هدف الانتصار لصالح كوت ديفوار في الدقيقة 84 بصناعة جويلا دوي.

ليصبح منتخب كوت ديفوار خامس منتخب إفريقي يحقق الانتصار امام فرنسا بعد كل من: "السنغال، ونيجيريا، وجنوب إفريقيا، وتونس".

منتخب فرنسا منتخب كوت ديفوار جويلا دوي
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