وليد سليمان: الحياة محطات.. ومسيرة الحب والانتماء للأهلي لن تتوقف

عبر وليد سليمان مدير قطاع الناشئين السابق في النادي الأهلي، عن فخره ورضاه عن مسيرته التي امتدت لـ 3 سنوات.

وليد سليمان النادي : معتزل الأهلي

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي رحيل وليد سليمان عن منصب رئيس قطاع الناشئين، في إطار سلسلة من القرارات الخاصة بإعادة هيكلة قطاع كرة القدم بالنادي.

وكتب وليد سليمان عبر حسابه على فيسبوك: "الحياة محطات، ولكن المؤكد أن مسيرة الحب والانتماء لن تتوقف، واليوم وأنا أرحل فخور وراضي عن مسيرتي في قطاع الناشئين بنادينا العظيم الأهلي بعد رحلة امتدت لثلاث سنوات، انتهت بموسم حصاد ذهبي بالتتويج بخمس بطولات، وضخ دماء كثيرة واعدة للفريق الأول، إلى جانب احتراف عدد من اللاعبين خارجيا."

وأضاف "أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل أفراد المنظومة الرائعة بداية من مجلس الإدارة، مرورًا بكل زملائي المدربين والإداريين رفقاء رحلة الكفاح والبطولات، نهاية باللاعبين الصغار سنا الرجال فعلا."

وأكمل "وأنا أُنهي رحلتي في قطاع الناشئين، أتذكر بدموع الذكريات السعيدة خطواتي الأولى في بداية الرحلة داخل نادينا قبل 16 عاما، لأحقق حلما ما كان يحول بيني وبين تحقيقه سوى الموت ومشيئة الله."

وأشار "رحلة كتب الله لي فيها أن أعانق كل الأمجاد وأرفع كأس كل الالقاب المحلية والقارية والعالمية."

وتابع "لسه بغني (فاكرين رادس.. فاكرين جاروا.. فاكرين الأهلي في اليابان)".

وأتم "قالوا عني أنني (خاتم سليمان)، ولكن في الحقيقة أفتخر دوما أنني كنت يوما (خادم سليمان) للأهلي وجماهيره، وسأظل مادام حب الأهلي يجري مجرى الدم في وريدي، واليوم أعود من حيث أتيت، ومن حيث ولد العشق منذ الطفولة، مدرجات الثالثة شمال، حيث تستمر السيرة وتكتمل المسيرة إن شاء الله ."

وكشف الأهلي عن رحيل الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول، وجهازه المعاون، وعادل مصطفى المدرب المساعد، ووليد صلاح الدين مدير الكرة.

واحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة مقابل 54 لبيراميدز و56 للزمالك بعد نهاية الموسم.