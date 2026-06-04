السويد تتعادل مع اليونان بهدفين وديا قبل مواجهة تونس في كأس العالم

الخميس، 04 يونيو 2026 - 23:38

كتب : FilGoal

فيكتور جيوكيريس - منتخب السويد

تعادل منتخب السويد أمام اليونان بنتيجة 2-2 في المباراة التحضيرية التي جمعت بينهم استعدادا لكأس العالم 2026.

وسجل ثنائية السويد كل من: فيكتور جيوكيريس، وجوستاف نيلسون، فيما أحرز ثنائية اليونان كل من: كوستاس تسيميكاس، وجورجوس ماسوراس.

وتعتبر هذه المباراة التحضيرية الأخيرة لمنتخب السويد قبل انطلاق مبارياته في كأس العالم.

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وافتتح تسيميكاس أهداف المباراة لصالح منتخب اليونان في الدقيقة 10 بصناعة كريستوس تسوليس.

وعادل جيوكيريس النتيجة بعد بداية الشوط الثاني بـ8 دقائق.

وسجل جوستاف نيلسون هدف التقدم لصالح السويد في الدقيقة 69 بصناعة طه علي.

وأحرز ماسوراس هدف التعادل في الثواني الأخيرة قبل نهاية المباراة.

لتنتهي المباراة بتعادل إيجابي للسويد قبل انطلاق مبارياته في كأس العالم 2026 أمام تونس.

ويقع المنتخب السويدي في المجموعة السادسة التي تضم كل من: "هولندا، وتونس، واليابان".

ويفتتح مبارياته في دور المجموعات بمواجهة تونس 15 يونيو الجاري.

منتخب اليونان منتخب السويد
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