الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي

الخميس، 04 يونيو 2026 - 23:19

كتب : FilGoal

أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي

شدد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي على أنه لم يوقع على عقود انتقال الثلاثي أقطاي عبد الله وحامد عبد الله وعلي محمود لصفوف الأهلي.

حامد عبد الله

النادي : إنبي

أقطاي عبد الله

النادي : إنبي

علي محمود

النادي : إنبي

إنبي

وأشارت بعض التقارير إلى أن الثلاثي وقّع على عقود انتقاله للأهلي بدءا من الموسم المقبل.

وقال رئيس نادي إنبي لـ FilGoal.com: "ما أُثير عن توقيع ثلاثي الفريق لـ الأهلي غير صحيح، ومتأكد من أن لاعبي فريقي لم يوقعوا لأي نادٍ آخر".

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ويستعد إنبي لخوض آخر مباريات الموسم بمواجهة المصري في نهائي كأس عاصمة مصر يوم الإثنين المقبل.

وأنهى إنبي الموسم محتلا المركز السادس في ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة من 26 مباراة

وخاض حامد عبد الله الذي يشغل مركز الجناح 32 مباراة في الدوري المصري وسجل هدفين وصنع هدفين.

فيما شارك علي محمود لاعب الوسط في 31 مباراة هذا الموسم مسجلا 4 أهداف و2 تمريرة حاسمة.

وشارك أقطاي عبد الله (20 عاما) في 32 مباراة بقميص إنبي مسجلا 6 وصناعا هدفين في جميع المسابقات.

وتواجد أقطاي (23 عاما) في القائمة الأولية لمنتخب مصر استعدادا لكأس العالم 2026 لكن غاب عن الخيارات النهائية لحسام حسن.

أيمن الشريعي إنبي الأهلي
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