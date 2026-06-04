خبر في الجول - انتهاء عقد إيشو مع الزمالك.. والأولوية للأبيض رغم العروض المحلية

يفضل أحمد عبد الرحيم "إيشو" الاستمرار بقميص الزمالك رغم انتهاء عقده بنهاية الموسم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن لاعب الوسط يمتلك عروضا محلية بعد نهاية عقده مع الزمالك بنهاية الموسم المنقضي، لكن أولوية اللاعب الاستمرار بقميص الأبيض.

وسبق أن جدد إيشو عقده مع الزمالك في فبراير 2024 حتى صيف 2026.

وخاض الجناح البالغ 23 عاما 17 مباراة في الموسم الجاري بقميص الزمالك دون أن يسجل أو يصنع خلال 922 دقيقة.

ويشغل إيشو مركزي الجناح الأيمن والأيسر كما شارك في بعض المباريات كظهير أيسر.

وتوج إيشو مع الزمالك بلقب الدوري المصري مرتين من قبل.

من هو إيشو؟

من مواليد حي شبرا في محافظة القاهرة، لعب مع نادي دريم قبل أن ينضم للزمالك في 2013 بعد اجتيازه 10 اختبارات تحت قيادة عادل عبد المعطي.

صعد للتدريب مع الفريق الأول برفقة باتريس كارتيرون ودخل قائمة المباريات مع جوسفالدو فيريرا في أكثر من مناسبة.

مثله الأعلى محليا محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعالميا محمد صلاح.

وخلال سوق الانتقالات الشتوية أصر اللاعب على عدم تجديد تعاقده متمسكا بالاحتراف وقرر النادي عدم مواصلة المفاوضات مع، لكن أعلن النادي في مؤتمر صحفي تجديد تعاقده مع النادي.

سجل أول أهدافه مع الفريق بطريقة رائعة ضد طلائع الجيش في كأس مصر.