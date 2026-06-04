الأهلي يعلن ترشيح خالد مرتجي لعضوية رابطة الأندية الإفريقية

الخميس، 04 يونيو 2026 - 22:20

كتب : FilGoal

الأهلي - خالد مرتجي

أعلن النادي الأهلي ترشيح خالد مرتجي أمين الصندوق لعضوية رابطة الأندية الإفريقية ممثلا للنادي.

ووافق محمود الخطيب رئيس النادي في اجتماع اليوم الخميس، على ترشيح مرتجي لعضوية رابطة الأندية الإفريقية.

وأطلق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) رابطة الأندية الإفريقية في نوفمبر 2023.

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تهدف رابطة الأندية الإفريقية إلى الجمع بين أصحاب المصلحة من مختلف أنحاء مشهد كرة القدم الإفريقية، وتعزيز التعاون والابتكار والتميز داخل أندية كرة القدم في القارة.

واختار كاف دولة كينيا لتكون مقرا للرابطة وحدد أعضائها وهم أفضل 80 ناديا في القارة طبقا لتصنيف كاف.

وتواجدت 6 أندية مصرية ضمن أفضل 80 ناديا في القارة هم: الأهلي – الزمالك – بيراميدز – المصري – مودرن سبورت – الإسماعيلي، عند انعقادها.

ومن أهداف الرابطة

حماية وتعزيز مصالح أندية كرة القدم الإفريقية

التأكد من أن أندية كرة القدم الإفريقية قابلة للنمو تجاريا وتستطيع تحقيق الأرباح ويمكنها المنافسة عالميا

التأكد من أن الحكام ومراقبي المباريات وحكام VAR يتمتعون بالاحترام والمصداقية والاستقلالية والمستوى العالمي

بناء شراكات مع الرعاة والقطاع الخاص والحكومات لبناء الملاعب التي تتوافق مع معايير كاف وفيفا والبنية التحتية والمرافق الأخرى لكرة القدم في كل اتحاد من الاتحادات الأعضاء الـ54 في كاف.

تطوير المواهب الإفريقية وأكاديميات البنين والبنات وتحسين جودة كرة القدم بالأندية الإفريقية لتصل لمستويات عالمية.

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