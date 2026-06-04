منافس مصر - إيران تواصل الانتصارات وتتفوق على مالي بثنائية بمشاركة ديانج

الخميس، 04 يونيو 2026 - 22:04

كتب : FilGoal

إيران ضد كوستاريكا

واصل منتخب إيران تحقيق الانتصارات استعدادا لكأس العالم 2026 وفاز على مالي وديا بنتيجة 2-0.

وأقيمت المباراة في مدينة أنطاليا جنوب تركيا خلف أبواب مغلقة دون حضور جماهيري أو لوسائل الإعلام.

ويأتي ذلك قبل سفر بعثة إيران للمكسيك يوم السبت المقبل، للمشاركة في كأس العالم 2026 إذ تتواجد في مجموعة تضم مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

وشارك أليو ديانج لاعب الأهلي في تشكيل النسور المالية بشكل أساسي ومرتديا شارة القيادة.

وسجل ثنائية إيران كل من سعيد عزت الله في الدقيقة 12، وأضاف رامين رضائيان الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وحققت إيران الفوز في آخر 3 مباريات باكتساح كوستاريكا بنتيجة 5-0 بشهر مارس الماضي، ثم الفوز على جامبيا 3-1 وأخيرا مالي 2-0.

وجاءت آخر خسارة للمنتخب المُلقب بـ "تيم ملي" بنتيجة 2-1 أمام نيجيريا وديا في مارس الماضي.

ومن المنتظر أن يخوض منتخب إيران مباراة ودية أخيرة ستكون ضد جرينادا لكن لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي حتى الآن.

وجاءت قائمة إيران النهائية كالآتي:

حراس المرمى: علي رضا بيرانفاند – سيد حسين حسيني – بايام نيازمند

الدفاع: دانيال إيري – إحسان حاج صفي – علي نعمتي - صالح هارداني – شجاع خليل زاده – ميلاد محمدي – حسين كنعاني – رامين رضائيان

الوسط: روزبه جشمي – سعيد عزت الله – مهدي قائدي – سامان قدوس – محمد قرباني – علي رضا جهانبخش – محمد محبي – أمير محمد رزاق – مهدي ترابي – آريا يوسفي

الهجوم: علي عليبور – دينيس دركاهي – أمير حسين زاده – مهدي طارمي - شهريار مغانلو

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ويستهل منتخب إيران مشواره في البطولة بمواجهة نيوزيلندا، قبل لقاء بلجيكا، ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة مصر.

وأعلن الاتحاد الإيراني، اصطحاب محمد خليفة، وأميد نورافكان في رحلة الفريق لكأس العالم تحسبا لإصابة أي لاعب قبل انطلاق البطولة بـ 24 ساعة.

كأس العالم منتخب مالي منافس مصر
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