تطبيق "زملكاوي" يعلن توفير مستحقات القضية الثالثة في إيقاف القيد

الخميس، 04 يونيو 2026 - 21:34

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

أعلن تطبيق "زملكاوي" الخاص بنادي الزمالك توفير المستحقات المتأخرة لأندريه بيكي المدرب السابق ضمن جهاز جوزيه جوميز المدير الفني السابق للفريق.

وبذلك ساهم تطبيق النادي في حل أزمة 3 قضايا حتى الآن مرفوعة على النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وستحول إدارة نادي الزمالك بتحويل تلك المستحقات يوم الأحد المقبل إلى المدرب أندريه بيكي ليتم إنهاء القضية الثالثة خلال الأسبوع المقبل بشكل رسمي، مع مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسميا، للتأكيد على إنهاء الأمر بشكل كامل.

وأنهى نادي الزمالك من قبل من خلال العوائد المالية الخاصة بالتطبيق الرسمي لنادي الزمالك "زملكاوي"، أزمة مستحقات كل من لويس فيسنتي كاسترو وجواو إسبينيوسا ميجيل، مساعدي البرتغالي جوميز.

وفي هذا السياق هناك تحركات مكثفة خلال الوقت الحالي لإنهاء ملف أزمة القيد ومن بينها قضية صلاح مصدق مدافع الفريق السابق ومختلف القضايا في إطار تحركات النادي لحل الأزمات المختلفة خلال الفترة الجارية.

ووصل عدد القضايا المرفوعة على الزمالك لـ 17 قضية والتي جاءت بسبب أحد مساعدي البلجيكي يانيك فيريرا مدرب الزمالك السابق.

وسبق أن أعلن نادي الزمالك توفير مبلغ 35 مليون جنيه لدعم القلعة البيضاء منذ تدشين التطبيق الرسمي "زملكاوي".

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من المسابقة بهدف عدي الدباع.

الزمالك بيكي جوزيه جوميز تطبيق زملكاوي
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