ماركينيوس: أعظم انتصار لي في نهائي أبطال أوروبا دعمي لجابرييل

كشف ماركينيوس قائد باريس سان جيرمان كواليس موقفه مع جابرييل ماجاليس مدافع أرسنال عقب نهائي دوري أبطال أوروبا بعد إهداره ركلة الجزاء الحاسمة في المباراة، مؤكدا أن تلك اللحظة كانت الأهم بالنسبة له في ليلة التتويج.

وحقق باريس سان جيرمان لقب أبطال أوروبا بعد تحقيق الانتصار امام أرسنال بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي والإضافي.

وقال ماركينوس في مؤتمر صحفي نقلته شبكة "ESPN" البرازيلية عن الكلام الذي تحدث به مع جابرييل: "قلت له تمسك بالقوة وارفع رأسك عاليا، لقد قدمت موسما رائعا ومباراة مذهلة، في رأيي كان أفضل قلب دفاع في العالم هذا الموسم، تلك اللحظة لن تنتقص شيئا من موسمه الرائع، وسنحتاجك كثيرا، هذه كانت كلماتي حتى يتجاوز الأمر بأسرع وقت ممكن".

وواصل "في اليوم التالي تلقيت رسالة من جابرييل يشكرني فيها على تلك اللحظة، وعلى الدعم والعناق والكلمات التي قلتها له، أخبرته أن ذلك كان أعظم انتصار لي في تلك الليلة، وأن رد الفعل الذي أحدثته كان رائعًا".

وأتم "اللاعبون مطالبون بالانتقال سريعا للتحدي التالي، لا يمكنني الاحتفال إلى الأبد، لدينا أشياء أخرى نقوم بها، وكذلك هو".

وللمرة الثانية على التوالي يتوج باريس سان جيرمان ببطولة دوري أبطال أوروبا، إذ أحرز اللقب في الموسم الماضي على حساب إنتر بعد الفوز عليه 5-0.

وانضم باريس سان جيرمان لقائمة من 8 فرق توجت بدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين وهم ريال مدريد وبنفيكا وإنتر وأياكس وبايرن ميونيخ وليفربول ونوتنجهام فورست وميلان.

وابتسمت ركلات الترجيح لباريس سان جيرمان في 4 نهائيات خلال هذا الموسم.

وتوج باريس سان جيرمان ببطولة السوبر الفرنسي على حساب مارسيليا، والسوبر الأوروبي أمام توتنام، وضد فلامنجو في كأس إنتركونتينينتال، وأبطال أوروبا أمام أرسنال.