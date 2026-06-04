6 مناصب.. الأهلي يعلن تغييراته في قطاع الناشئين والأكاديميات ودلفي وفريق السيدات

الخميس، 04 يونيو 2026 - 20:34

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

أعلن الأهلي التعيينات الفنية في قطاع الناشئين والأكاديميات وفريق دلفي الذي يلعب تحت رعايته بالإضافة لفريق السيدات.

وبدأ الأهلي رعاية نادي دلفي أحد أندية القسم الثاني (ب) بدءا من موسم 2025-26 ولمدة 5 مواسم.

كما أجرى النادي تغييرات فنية لفريق دلفي وكذلك فريق السيدات لكرة القدم.

وإليكم التغييرات التي أعلنها الأهلي

محمد يوسف – رئيس قطاع الناشئين

تحول يوسف من منصب المدير الرياضي لرئاسة قطاع الناشئين خلفا لوليد سليمان.

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عبد المنعم شطة – مدير قطاع الأكاديميات

واحد من نجوم الأهلي في ثمانينيات القرن الماضي يعود للنادي من جديد في منصب مدير قطاع الأكاديميات.

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هشام حنفي – مشرف على الكرة في دلفي

سبق وأن أعلن حنفي توليه المهمة منذ فترة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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سامر عبد الرحمن – مدير فني لفريق دلفي

بعد فترة من تولي تدريب فريق الشباب في الأهلي أصبح مديرا فنيا لفريق دلفي.

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أحمد رمضان – مدير فني لفريق السيدات الأهلي

مدرب مسار ووادي دجلة ومنتخب مصر للسيدات سابقا يبدأ مهمة جديدة بقيادة الأهلي خلفا للفرنسي ديميتري لوبوف.

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شادي محمد – مدير الجهاز الفني لفريق السيدات

واحد من أكثر اللاعبين في تاريخ الأهلي حملا للألقاب، يواصل مسيرته مه فريق السيدات كمدير للجهاز الفني بعدما عمل سابقا كنائب للمدير الرياضي لقطاع الكرة النسائية.

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