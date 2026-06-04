عصام سراج يتولى منصب رئيس قطاع التعاقدات في الأهلي

أعلن النادي الأهلي تعيين عصام سراج في منصب رئيس قطاع التعاقدات.

ولا يعد سراج غريبا على الأهلي إذ تولى أكثر من منصب داخل النادي من قبل.

وسيخلف سراج في منصبه الجديد بعد إعادة الهيكلة أسامة هلال الذي أعلن الأهلي رحيله منذ فترة.

وعمل عصام سراج مديرا للقطاع التجاري في اتحاد الكرة المصري.

كما عمل كمدير تسويق والتعاقدات في قطاع الناشئين بالأهلي من قبل، بالإضافة لنادي مصر للمقاصة.

كما عمل مساعداً للوزير للتسويق والشؤون التجارية.

وتولى سراج الدين العديد من المناصب بالمنشآت الرياضية في وزارة الرياضة وداخل ديوان الوزارة، بينهم رئيس وحدة التسويق.

وحصل سراج على درجة الدكتوراة فى التربية الرياضية تخصص الإدارة الرياضية بعنوان (إدارة وتطوير الحقوق التجارية للأندية المحترفة لكرة القدم) من جامعة حلوان.

كما حصل على درجة الماجيستير في التربية الرياضية تخصص الإدارة الرياضية بعنوان (دراسة مقارنة بين إدارة الأندية الأهلية وأندية الشركات المشاركة في الدوري الممتاز لكرة القدم بمصر).