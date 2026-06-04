كأس العالم - من خيبة الاستبعاد إلى مجد التتويج

في كأس العالم لا يكتب التاريخ فقط بأسماء النجوم الذين يدخلون البطولة من الباب الكبير، بل أحيانا يصنعه لاعبون ظن الجميع أن حلمهم انتهى قبل أن يبدأ، استبعاد من القوائم، صدمة مفاجئة، ثم مكالمة غير متوقعة تغير كل شيء، دقائق قليلة، أو مباريات معدودة، كانت كافية لتحويل الإحباط إلى مجد، ولتحويل الغائبين عن الحسابات إلى أبطال يرفعون الكأس الذهبية في النهاية.

كرة القدم تعشق هذه اللحظات، حيث تلعب الإصابات والظروف دورا حاسما، ويُكافأ الجاهزون في الوقت المناسب، عبر تاريخ كأس العالم، تكررت القصة أكثر من مرة لاعب خارج القائمة يعود في اللحظة الأخيرة، ثم يكتب اسمه ضمن المتوجين بلقب الأغلى في عالم المستديرة.

وسلط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الضوء على قصص لاعبين لم يكونوا ضمن القوائم النهائية لمنتخباتهم في كأس العالم، قبل أن تفتح لهم الإصابات أبواب الفرصة في اللحظات الأخيرة، لينتهي المشوار برفع الكأس الذهبية، وهذا ما سنعرضه خلال التقرير التالي.

ألداير ورونالداو مونديال الولايات المتحدة 1994

قبل انطلاق البطولة بأسابيع، لم يكن ألداير ضمن حسابات المدرب كارلوس ألبرتو بيريرا، بل خرج من القائمة الأولية، لكن إصابة كارلوس موزر فتحت الباب أمام عودته، قبل أن تبعد إصابة جديدة ريكاردو روشا ليشارك ألداير أساسيا فيما تبقى من البطولة ويُسهم في تتويج البرازيل باللقب الرابع.

أما رونالداو، فاستدعي قبل أيام قليلة من الافتتاح بعد إصابة ريكاردو جوميز، وعاد بميدالية ذهبية رغم عدم مشاركته في المباريات.

وقال ألداير عن التجربة: "عندما خرجت من القائمة شعرت بصدمة قاسية، ثم فجأة أُتيحت لي الفرصة، لألعب وأصبح بطلا للعالم، أمر لا يوصف".

ريكاردينيو مونديال كوريا واليابان 2002

قبل يوم واحد من الافتتاح، خلع القائد إيمرسون كتفه في مران ترفيهي، ليستدعى ريكاردينيو لقائمة منتخب البرازيل من إجازته على بعد آلاف الكيلومترات.

رحلة طويلة وإجراءات طارئة لتجديد جواز السفر قادته أخيرا إلى كوريا، حيث شارك كبديل في ثلاث مباريات خلال مسيرة اللقب.

ريكاردينيو قال لاحقا: "في البداية لم أصدق الاستدعاء، كانت لحظة صادمة ومميزة في الوقت نفسه".

شكودران موستافي مونديال البرازيل 2014

تأرجحت مشاعر شكودران موستافي لاعب منتخب ألمانيا بين الاستبعاد والاستدعاء خلال أيام قليلة، خرج من القائمة النهائية، ثم عاد بعد إصابة ماركو رويس.

وشارك موستافي في ثلاث مباريات، بينها مواجهة الجزائر في دور الـ16، قبل أن يحتفل باللقب العالمي مرتديا قميص يحمل اسم "رويس".

وقال: "تلقيت الخبر فجأة، حزمت حقائبي وانطلقت إلى كأس العالم دون تفكير".

تياجو ألمادا وأنخيل كوريا مونديال قطر 2022

في نسخة قطر، لم يكن تياجو ألمادا لاعب الأرجنتين حتى ضمن القائمة الأولية، لكن إصابتين متتاليتين فتحتا له الطريق، إلى جانب استدعاء أنخيل كوريا بدلًا من نيكولاس جونزاليس.

ألمادا روى اللحظة المؤثرة: "بكيت عندما تلقيت المكالمة، لم أكن أصدق أنني سأشارك في كأس العالم، ثم أصبحت بطلا للعالم".

هكذا تظل كأس العالم بطولة لا تعترف بالمنطق وحده، ولا تكتب نهاياتها إلا في اللحظات الأخيرة، لاعبون أُغلق أمامهم الباب، فدخلوا من النافذة، وآخرون ظنوا أن الحلم تبخر، فوجدوا أنفسهم أبطالا يحملون الكأس الذهبية، بين مكالمة طارئة وإصابة مفاجئة، يتبدل المصير، ويثبت المونديال مرة بعد الأخرى أن الفرصة قد تتأخر، لكنها لا تضيع لمن يكون مستعدا لها.