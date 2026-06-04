الأهلي يعلن تعيين وائل جمعة مديرا للكرة
الخميس، 04 يونيو 2026 - 20:06
كتب : FilGoal
أعلن النادي الأهلي تعيين وائل جمعة مديرًا للكرة بالفريق الأول، خلفا لوليد صلاح الدين الذي رحل عن منصبه.
وأعلن الأهلي في وقت سابق اليوم، رحيل وليد صلاح الدين عن منصبه.. طالع التفاصيل بالضغط هنا
وتولى وائل جمعة منصب مدير الكرة للأهلي في وقت سابق واستقال في 2015.
وعمل وائل جمعة من قبل كمدير لمنتخب مصر في الجهاز الفني للبرتغالي كارلوس كيروش مع الفراعنة.
وأنهى الأهلي الدوري المصري في المركز الثالث برصيد 53 نقطة.
وتأهل الأهلي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد تأهل بيراميدز الوصيف والزمالك المتوج بالدوري إلى دوري أبطال إفريقيا.
وأعلن الأهلي رحيل ييس توروب مدرب الفريق، وجهازه المعاون بالتراضي، وكذلك رحل عادل مصطفى المدرب المساعد، ووليد سليمان مدير قطاع الناشئين من مناصبهم.
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