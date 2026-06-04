بالترتيب الزمني.. تعرف على مواعيد جميع مباريات مجموعات كأس العالم 2026

ينطلق كأس العالم 2026 يوم الخميس 11 يونيو الجاري، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتقام منافسات كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة.

ويستمر كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

ويشارك المنتخب المصري في كأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ.

يتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الـ 12، مباشرة إلى دوري الـ 32، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

ويستعرض FilGoal.com مواعيد جميع المباريات في دور المجموعات وفقا للترتيب الزمني، والذي يستمر من يوم 11 يونيو حتى 28 يونيو.

المسكيك × جنوب إفريقيا - الخميس 11 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساءً

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كوريا الجنوبية × التشيك - الجمعة 12 يونيو 2026 الساعة الخامسة فجرًا.

كندا × البوسنة والهرسك - الجمعة 12 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساءً.

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أمريكا × باراجواي - السبت 13 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

قطر × سويسرا - السبت 13 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء

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البرازيل × المغرب - الأحد 14 يونيو 2026 الساعة الواحدة فجرا.

هايتي × اسكتلندا - الأحد 14 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

أستراليا × تركيا - الأحد 14 يونيو 2026 الساعة السابعة صباحا.

ألمانيا × كوراساو - الأحد 14 يونيو 2026 الساعة الثامنة مساء.

هولندا × اليابان - الأحد 14 يونيو 2026 الساعة الحادية عشر مساء.

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كوت ديفوار × الإكوادور - الإثنين 15 يونيو 2026 الساعة الثانية فجرا.

السويد × تونس - الإثنين 15 يونيو 2026 الساعة الخامسة فجرا.

إسبانيا × كاب فيردي - الإثنين 15 يونيو 2026 الساعة السابعة مساء.

بلجيكا × مصر - الإثنين 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

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السعودية × أوروجواي - الثلاثاء 16 يونيو 2026 الساعة الواحدة صباحا.

إيران × نيوزلندا - الثلاثاء 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

فرنسا × السنغال - الثلاثاء 16 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

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العراق × النرويج - الأربعاء 17 يونيو 2026 الساعة الواحدة صباحا.

الأرجنتين × الجزائر - الأربعاء 17 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرًا.

النمسا × الأردن - الأربعاء 17 يونيو 2026 الساعة السابعة صباحا.

البرتغال × الكونغو الديمقراطية - الأربعاء 17 يونيو 2026 الساعة الثامنة مساء.

إنجلترا × كرواتيا - الأربعاء 17 يونيو 2026 الساعة الحادية عشر مساء.

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غانا × بنما - الخميس 18 يونيو 2026 الساعة الثانية صباحا.

أوزبكستان × كولومبيا - الخميس 18 يونيو 2026 الساعة الخامسة فجرا.

التشيك × جنوب إفريقيا - الخميس 18 يونيو 2026 الساعة السابعة مساء.

سويسرا × البوسنة والهرسك - الخميس 18 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

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كندا × قطر- الجمعة 19 يونيو 2026 الساعة الواحدة فجرا.

المكسيك × كوريا الجنوبية - الجمعة 19 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

أمريكا × أستراليا - الجمعة 19 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

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اسكتلندا × المغرب - السبت 20 يونيو 2026 الساعة الواحدًا صباحا

البرازيل × هايتي - السبت 20 يونيو 2026 الساعة الثالثة والنصف فجرا.

تركيا × باراجواي - السبت 20 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا.

هولندا × السويد - السبت 20 يونيو 2026 الساعة الثامنة مساء.

ألمانيا × كوت ديفوار - السبت 20 يونيو 2026 الساعة الحادية عشر مساء.

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الإكوادور × كوراساو - الأحد 21 يونيو 2026 الساعة الثالثة فجرا.

تونس × اليابان - الأحد 21 يونيو 2026 الساعة السابعة صباحا.

إسبانيا × السعودية - الأحد 21 يونيو 2026 الساعة السابعة مساء.

بلجيكا × إيران - الأحد 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

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أوروجواي × كاب فيردي - الإثنين 22 يونيو 2026 الساعة الواحدة صباحا.

نيوزلندا × مصر - الإثنين 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الأرجنتين × النمسا - الإثنين 22 يونيو 2026 الساعة الثامنة مساء.

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فرنسا × العراق - الثلاثاء 23 يونيو 2026 الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

النرويج × السنغال - الثلاثاء 23 يونيو 2026 الساعة الثالثة فجرا.

الأردن × الجزائر - الثلاثاء 23 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا.

البرتغال × أوزبكستان - الثلاثاء 23 يونيو 2026 الساعة الثامنة مساء.

إنجلترا × غانا - الثلاثاء 23 يونيو 2026 الساعة الحادية عشر مساء.

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بنما × كرواتيا - الأربعاء 24 يونيو 2026 الساعة الثانية صباحا.

كولومبيا× الكونغو الديمقراطية - الأربعاء 24 يونيو 2026 الساعة الخامسة فجرا.

سويسرا × كندا - الأربعاء 24 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

البوسنة × قطر - الأربعاء 24 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

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اسكتلندا × البرازيل - الخميس 25 يونيو 2026 الساعة الواحدة صباحا.

المغرب × هايتي - الخميس 25 يونيو 2026 الساعة الواحدة فجرا.

التشيك × المكسيك - الخميس 25 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

جنوب إفريقيا × كوريا الجنوبية - الخميس 25 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الإكوادور × ألمانيا - الخميس 25 يونيو 2026 الساعة الحادية عشر مساء.

كوراساو × كوت ديفوار - الخميس 25 يونيو 2026 الساعة الحادية عشر مساء.

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تونس × هولندا - الجمعة 26 يونيو 2026 الساعة الثانية صباحا.

اليابان × السويد - الجمعة 26 يونيو 2026 الساعة الثانية صباحا.

تركيا × أمريكا - الجمعة 26 يونيو 2026 الساعة الخامسة فجرا.

باراجواي × أستراليا - الجمعة 26 يونيو 2026 الساعة الخامسة فجرا.

النرويج × فرنسا - الجمعة 26 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء

السنغال × العراق - الجمعة 26 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

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أوروجواي × إسبانيا - السبت 27 يونيو 2026 الساعة الثالثة فجرا.

كاب فيردي × السعودية - السبت 27 يونيو 2026 الساعة الثالثة فجرا.

نيوزلندا × بلجيكا - السبت 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

مصر × إيران - السبت 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

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بنما × إنجلترا - الأحد 28 يونيو 2026 الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.

كرواتيا × غانا - الأحد 28 يونيو 2026 الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.

كولومبيا × البرتغال - الأحد 28 يونيو 2026 الساعة الثانية ونصف صباحا.

الكونغو الديمقراطية × أوزبكستان - الأحد 28 يونيو 2026 الساعة الثانية ونصف صباحا.

الأردن × الأرجنتين - الأحد 28 يونيو 2026 الساعة الخامسة فجرا.

الجزائر × النمسا - الأحد 28 يونيو 2026 الساعة الخامسة فجرا.