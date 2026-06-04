زي روبيرتو لـ في الجول: ودية مصر والبرازيل اختبار مميز.. والفراعنة قادرون على مفاجأة الكبار

كشف زي روبيرتو أسطورة البرازيل أن المباراة الودية المرتقبة بين منتخب مصر ومنتخب البرازيل قبل انطلاق كأس العالم تمثل اختبارا مهما للغاية لكلا المنتخبين، مشددا على أن قيمة اللقاء لا تكمن في النتيجة بقدر ما تتعلق بقياس ردود الفعل داخل الملعب قبل أيام قليلة من ضربة بداية المونديال.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة البرازيل وديا صباح الأحد استعدادا لكأس العالم 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

وقال زي روبيرتو في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "هذه المباريات تمنح الأجهزة الفنية فرصة لفهم كيفية استجابة اللاعبين في أجواء لعب حقيقية، مؤكدا أن البرازيل ستستفيد من اللقاء كفرصة أخيرة لضبط التفاصيل، وبناء الثقة، والدخول إلى كأس العالم بهوية واضحة من حيث الأداء الجماعي، والانسجام، والحالة البدنية".

وواصل "منتخب مصر يدخل المباراة بأهداف مشابهة، باعتباره منتخبا قويا وتنافسيا، ويضم لاعبين أصحاب خبرة وسيكون حاضرا في كأس العالم، مشيرا إلى أن مواجهة منتخب بحجم البرازيل تساعد الفراعنة على قياس مستوى الجاهزية وتحديد النقاط التي تحتاج إلى تطوير".

وعن حظوظ منتخب مصر في المونديال قال: " لدي ثقة في قدرة الفراعنة على الظهور بشكل تنافسي، مؤكدا أن المنتخب يمتلك قاعدة قوية، وقدم مشوار تصفيات ثابتا، إلى جانب امتلاكه لاعبين قادرين على حسم المباريات، في مقدمتهم محمد صلاح وعمر مرموش".

وواصل "قوة مصر لا تقتصر على الجانب الهجومي فقط، بل تمتد إلى التنظيم الدفاعي والاستقرار في الأداء، وهو ما يعد عاملا حاسما في البطولات القصيرة مثل كأس العالم، لافتا إلى أن الفرق المنظمة والقادرة على استغلال الفرص تملك دائما حظوظا في إقصاء المرشحين".

وأردف "منتخب مصر قادر على مجاراة المنتخبات الكبرى في مباريات خروج المغلوب، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن التحدي الأكبر يتمثل في مواجهة منتخبات تمتلك عمقا كبيرا في التشكيلة مثل الأرجنتين وفرنسا وإسبانيا، حيث تتطلب البطولة الحفاظ على الجاهزية البدنية والذهنية طوال فترة المنافسات".

وعن حظوظ البرازيل في تحقيق البطولة قال: "المنافسة أصبحت أكثر صعوبة مقارنة بالماضي، في ظل التطور الكبير على المستويين البدني والخططي، إلا أن البرازيل تظل تملك عاملا حاسما يتمثل في الموهبة، مشيرا إلى أن الجمع بين الجودة الفنية والانضباط والعقلية الانتصارية يعيد "السامبا" إلى القمة".

وأتم تصريحاته بنصيحة للاعبي منتخب مصر وقال: "مفتاح الأداء الجيد يكمن في اللعب بشخصية قوية، والانضباط التكتيكي، والتركيز من الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة، كما يعتبر وجود مواهب شابة مثل حمزة عبد الكريم يمثل فرصة مهمة للتعلم وإثبات الذات، مشددا على ضرورة احترام المنافس دون الدخول إلى الملعب بعقلية الهزيمة".

من هو زي روبيرتو

أحد أساطير منتخب البرازيل والذي خاض مسيرة كبيرة كلاعب مع ريال مدريد وبايرن ميونيخ مع باير ليفركوزن.

وحقق كوبا أمريكا مرتين مع منتخب البرازيل ودوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، مع الدوري الألماني والإسباني.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة التي تضم كل من: "بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا".

فيما يتواجد منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة التي تضم: "المغرب، وهايتي، وأسكتلندا".