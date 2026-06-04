تقرير: نيمار لن يسافر رفقة المنتخب البرازيلي لمواجهة مصر

الخميس، 04 يونيو 2026 - 18:23

كتب : FilGoal

إصابة نيمار - البرازيل

كشفت شبكة جلوبو سبورت البرازيلية عن غياب نيمار من السفر رفقة منتخب بلاده إلى ولاية أوهايو الأمريكية.

ومن المقرر أن تسافر بعثة المنتخب البرازيلي يوم 5 يونيو من ولاية نيوجيرسي، حيث مقر معسكر المنتخب البرازيلي، إلى أوهايو لمواجهة المنتخب المصري.

ويلتقي منتخبا مصر والبرازيل وديا في الواحدة صباح يوم الأحد 7 يونيو، بتوقيت القاهرة، على ملعب هينتنجتون بولاية بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية.

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وذكرت جلوبو، أن نيمار لن يسافر رفقة المنتخب البرازيلي إلى أوهايو، وسيبقى في نيوجيرسي لمواصلة البرنامج العلاجي.

وأعلن رودريجو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي في تصريحات نقلها موقع جلوبو، في وقت سابق، أن نيمار سيغيب لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، بعد الفحوصات التي خضع لها في معسكر الفريق.

ومن المتوقع أن يكون اللاعب جاهزا بين 11 و18 يونيو، ما يعني احتمالية غيابه عن مواجهة المغرب في افتتاح مشوار البرازيل يوم 13 يونيو.

على أن يكون نيمار جاهزا لمواجهة البرازيل أمام هايتي في الجولة الثانية يوم 19 يونيو.

وتنص لوائح فيفا على إمكانية استبدال أي لاعب في القائمة النهائية حتى 24 ساعة قبل المباراة الأولى، في حال الإصابة أو المرض، بعد تقديم مبررات طبية معتمدة.

وكشف الاتحاد البرازيلي في بيان رسمي، عن إصابة نيمار في عضلة السمانة وحاجته لبرنامج علاجي.

ولم يشارك نيمار في التدريبات منذ وصول منتخب البرازيل إلى الأراضي الأمريكية.

ويتواجد المنتخب البرازيلي في المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب، وهايتي، وأسكتلندا.

أما المنتخب المصري فيتواجد في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، وإيران ونيوزيلندا.

نيمار مصر البرازيل
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