كأس العالم - كيف يهدد العراق منتخبات مجموعة الموت؟

يسجل منتخب العراق فصلا جديدا في تاريخه الكروي، بعدما حجز مقعده في نهائيات كأس العالم للمرة الثانية، ليعود أسود الرافدين إلى أكبر مسارح كرة القدم العالمية بعد سنوات من الغياب.

تأهل لم يكن عابرا، بل جاء نتاج رحلة طويلة من التحديات والتقلبات، شهدت تغييرات فنية وضغوطا جماهيرية، قبل أن يفرض المنتخب العراقي نفسه بين كبار العالم، حاملا آمال الشارع الرياضي في ظهور مشرف يليق باسم العراق وتاريخه الكروي.

وكانت المشاركة الأولى لمنتخب العراق في كأس العالم عام 1986 ولم يحقق أي انتصار في البطولة.

ويقود المدرب الأسترالي جراهام أرنولد منتخب العراق للتأهل لكأس العالم 2026 بعد خوض الملحق المؤهل لكأس العالم وتخطي عقبة بوليفيا في النهائي بهدفين مقابل هدف.

ويقع منتخب العراق في المجموعة التاسعة التي تضم كل من: فرنسا، والسنغال، والنرويج.

ورغم المشاكل التي واجهت منتخب العراق ووقوعها في المجموعة الحديدية كما يلقبها الكثير من الناس، لكن منتخب العراق قادر على تجاوز هذه العقبات وهذا ما سنستعرضه خلال التقرير التالي عبر FilGoal.com.

إبراهيم سالم حارس منتخب العراق المعتزل قال عبر FilGoal.com: "وقعنا في مجموعة تضم فرنسا والنرويج والسنغال، وهي منتخبات قوية جدا، والتأهل منها ليس سهلا، ليس فقط لوجود كيليان مبابي في فرنسا، أو إيرلينج هالاند في النرويج، أو ساديو ماني في السنغال، بل لأنها تضم مجموعة كبيرة من اللاعبين المحترفين أصحاب المستوى العالي، وأعتبرها من أصعب مجموعات كأس العالم".

وواصل "لدينا ثقة كبيرة بلاعبينا، لأننا نمتلك مجموعة من اللاعبين المحترفين خارج البلاد والذين يلعبون في أوروبا، وقد ظهرت ملامح الاستقرار على المنتخب العراقي وبدأت شخصيته تتضح".

وأردف "من وجهة نظري الشخصية، نمتلك لاعبين بارزين في الدوري الإنجليزي والدوريات الأوروبية، ولدينا قلب دفاع قوي يضم أكرم هاشم، وزيد تحسين، وميرخاس دوزكير صاحب الخبرة في البطولات الأوروبية، إضافة إلى زيدان إقبال، وأمير العماري، وعلي الحمادي، وماركو فرج، هذا النوع من اللاعبين، أعتقد أنه سيكون له حضور واضح في كأس العالم إذا التزموا بتعليمات المدرب، وأدوا واجباتهم بشكل عالٍ وبانضباط كامل".

وأتم "ولا نخفي أن هناك بعض الخلافات داخل المنتخب ونحتاج إلى مزيد من التوازن، لكننا سعداء جدا بالتواجد في هذا المحفل الكبير الذي يضم 48 دولة، من بينها العراق، وأتمنى وأتوقع أن يكون المنتخب العراقي بارزا في التاريخ باسم العراق والعرب".

وتحدث الصحفي العراقي جليل العبودي عن التغييرات التي شهدها منتخب العراق ورأيه فيما ينتظر المنتخب في بطولة كأس العالم 2026.

وقال جليل العبودي في تصريحات لـ FilGoal.com: "تغير الجيل وتبدلت الوجوه، رحلت أجيال وجاءت أخرى، لكنها جميعا تجتمع على هدف واحد، وهو تمثيل العراق بأفضل صورة في أهم بطولة كروية ينتظرها العالم أجمع، ولا شك أن التأهل هذه المرة جاء وسط منافسة قوية، مدعوما بالجماهير وبروح جماعية منسجمة، رغم وجود منتخبات قوية مثل كوريا الجنوبية المعروفة آسيويا، والمنتخب الأردني الذي شهد تطورا كبيرا، إلا أن فقدان بعض النقاط أمام الكويت وفلسطين صعب المهمة، قبل أن تحسم الأمور في المباريات الأخيرة التي فتحت باب التأهل إلى كأس العالم، لتعيش الجماهير العراقية فرحة كبيرة".

وواصل "يدرك الجميع أن مجموعة العراق في المونديال مجموعة قوية، وربما تكون من الأصعب في البطولة، خاصة مع وجود بطل كفرنسا، وبطل كالسنغال، إضافة إلى منتخب النرويج المتطور والذي يضم لاعبين بارزين، لكن ذلك لا يعني الاستسلام أو رفع الراية البيضاء، فهذه هي كرة القدم، ورغم وجود النجوم والأسماء الكبيرة، ستظل إرادة العراق وطموحه حاضرين، فالمنتخب العراقي اعتاد الظهور بقوة في أصعب الظروف وأكبر التحديات، وهدفه تشريف الكرة العراقية والعربية في هذا المحفل العالمي".

وأردف "لا أحد يدعي التفوق على فرنسا أو غيرها، لكن كرة القدم لا تخلو من المفاجآت، والأهم أن يكون الأداء مقنعا ويعكس ظهور جيل جديد من اللاعبين، كثير منهم نشأ في مدارس كروية مختلفة، وبينهم عدد كبير من المحترفين في الدوريات الأوروبية، إلى جانب اعتزاز كبير باللاعبين المحليين الذين يشكلون جزءا مهما من المنتخب".

وأتم "يمتلك المنتخب العراقي مجموعة واعدة من اللاعبين الشباب أصحاب الطموح والإصرار، سواء في خط الهجوم أو الوسط أو الدفاع، ممن لديهم القدرة على مقارعة المنتخبات الكبرى وصناعة الفارق داخل الملعب، كما يحظى الفريق بدعم جماهيري واسع داخل العراق وخارجه، سواء في أوروبا أو أمريكا، وهو عامل مهم يمنح اللاعبين دفعة إضافية في هذه المشاركة التاريخية".

فاز يونس محمود بمنصب رئيس الاتحاد العراقي متفوقا على عدنان درجال قبل مشاركة المنتخب في كأس العالم.

وحصل يونس على 38 صوتا من أعضاء الهيئة العامة، فيما حصل عدنان على 20 صوتا، وإياد بنيان على صوت واحد.

وسيتولى يونس محمود المنصب لمدة 4 سنوات.

وخسر درجال رئاسة الاتحاد العراقي الذي تولاه في 2021 حيث ساهم في عودة البلاد لاستضافة المباريات الدولية الرسمية بعد سنوات من الغياب.

من هو يونس محمود؟

أكثر من مثّل منتخب العراق وثالث الهدافين التاريخيين لأسود الرافدين.

وصاحب هدف التتويج بلقب كأس آسيا 2027 وقائد المنتخب السابق في الفترة من 2002 حتى 2016.

وهو اللاعب الوحيد الذي سجل في 4 نسخ مختلفة من كأس آسيا بين 2004 و2015.

لعب لأندية السد والغرافة والخور في قطر وأهلي جدة السعودي والوحدة الإماراتي والطلبة وأربيل في العراق.

قائمة منتخب العراق المشاركة في كأس العالم

وجاءت قائمة منتخب العراق لكأس العالم كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد باسل - فهد طالب - جلال حسن.

الدفاع: ريبين سولاقا - مناف يوسف - أكام هاشم - زيد تحسين - فرانس بطرس - حسين علي - ميرخاس دوسكي - أحمد يحيى - مصطفى سعدون.

الوسط: أمير المعماري - كيفين يعقوب - زيدان إقبال - يوسف الأمين - زيد إسماعيل - أيمار شير - أحمد قاسم - إبراهيم بايش - ماركو فرج.

الهجوم: علي الحمادي - أيمن حسين - علي يوسف - مهند علي.

المجموعة التاسعة

فرنسا – السنغال – العراق – النرويج

الجولة الأولى

فرنسا × السنغال.. 16 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

العراق × النرويج.. 17 يونيو 2026 الساعة الواحدة فجرا.

الجولة الثانية

فرنسا × العراق.. 23 يونيو 2026 الساعة الثانية عشر مساء.

النرويج × السنغال.. 23 يونيو 2026 الساعة الثالثة فجرا.

الجولة الثالثة

النرويج × فرنسا.. 26 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء

السنغال × العراق.. 26 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.