خبر في الجول - القناة يقترب من ضم محترف الجونة

اقترب نادي القناة الصاعد حديثا للدوري الممتاز من التعاقد مع الغاني حافظ إبراهيم تحضيرا للموسم الجديد.

وصعدت أندية: القناة وبترول أسيوط وأبو قير للأسمدة للدوري الممتاز.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي القناة اقترب من ضم حافظ إبراهيم لاعب الجونة في الموسم المقبل.

ولم يُفعل نادي الجونة بند شراء حفاظ إبراهيم من نادي (Attram De Visser) الغاني، ليقترب من الانضمام لنادي القناة.

ويتولى عبد الناصر محمد مهمة تدريب القناة في الوقت الحالي.

وصعد القناة للدوري الممتاز بعدما تصدر بطولة دوري المحترفين بالموسم المنصرم.

فيما هبطت أندية: الإسماعيلي وفاركو وحرس الحدود وكهرباء الإسماعيلي إلى دوري المحترفين.