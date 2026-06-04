مدافع السعودية يغيب أمام بورتوريكو

من المرجح أن يغيب حسان تمبكتي مدافع منتخب السعودية عن المباراة الودية التي تجمع منتخب بلاده بمنتخب بورتوريكو.

ويلتقي المنتخب السعودي مع بورتوريكو وديا بالولايات المتحدة يوم الجمعة استعدادا لكأس العالم 2026.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن تمبكتي سيخضع لفحص طبي يوم الخميس على موضع إصابته.

وشعر تمبكتي ببعض الآلام في عضلات الفخذ الخلفية منعته من إكمال التدريبات الجماعية فجر الخميس.

وأضاف التقرير أن اليوناني جورجيوس دونيس مدرب الأخضر يتجه إلى الاعتماد على حسن كادش في القائمة الأساسية عوضًا عن تمبكتي أمام بورتوريكو.

ويحتضن ملعب كيو 2 في أوستن مباراة السعودية ضد بورتوريكو، بينما تجرى مباراة السعودية أمام السنغال على ملعب نادي سان أنطونيو في مدينة سان أنطونيو يوم الأربعاء المقبل.

على صعيد متصل، واصل نواف العقيدي برنامجه التأهيلي الخاص بمتابعة الجهاز الطبي.

ومن المؤكد أن سيغيب عن لقاء بوروتوريكو.