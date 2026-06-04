ليفركوزن يعلن اسم مدربه الجديد

أعلن نادي باير ليفركوزن يوم الخميس تعيين الإسباني كارليس مارتينيز نوفيل كمدير فني للفريق.

وذلك خلفا للدنماركي كاسبر يولماند الذي أقيل من منصبه.

ووقع المدرب الإسباني على عقد يربطه بليفركوزن حتى صيف 2028.

وكان نوفيل - 42 عاما - مدربا لتولوز الفرنسي حتى نهاية الموسم المنصرم.

وكان ليفركوزن قريبا من التعاقد مع الإسباني أندوني إيراولا مدرب بورنموث السابق، لكنه أصبح قريبا من تولي تدريب ليفربول خلفا لأرني سلوت المقال.

وتولى نوفيل منصب المدير الفني لتولوز بعدما عمل كمساعد لفيليب مونتانييه الذي قاد النادي للتتويج بلقب كأس فرنسا في 2024.

وترك الإسباني الفريق الفرنسي بعدما قاده إلى المركز التاسع في الدوري المحلي الموسم المنصرم.

فيما أنهى ليفركوزن الموسم في الدوري الألماني في المركز السادس وتأهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل.