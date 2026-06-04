سموحة يضم مدافع الجونة مجانا

أتم نادي سموحة اتفاقه مع أحمد عبد الرسول مدافع الجونة لضمه مجانا.

وانتهى تعاقد عبد الرسول مع الجونة بنهاية الموسم المنصرم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سموحة حصل على توقيع عبد الرسول لمدة موسمين.

ومن المقرر أن ينضم عبد الرسول لنادي سموحة بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

ويواصل سموحة تدعيم صفوفه تحضيرا لمنافسات الموسم المقبل.

وتعاقد سموحة مع عمر محسن مدافع المنصورة صاحب الـ21 عاما.

كما أتم اتفاقه مع عبد الغني محمد الذي انتهى تعاقده مع الاتحاد بنهاية الموسم.

سموحة يضم احمد عبد الرسول من الجونة لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر.