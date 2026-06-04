المنصورة يعلن انتقال مدافعه إلى سموحة

الخميس، 04 يونيو 2026 - 16:07

كتب : رضا السنباطي

عمر محسن - المنصورة

أعلن نادي المنصورة انتقال مدافعه عمر محسن إلى نادي سموحة.

ويواصل سموحة تدعيم صفوفه تحضيرا للموسم المقبل.

وكتب نادي المنصورة عبر حسابه على "فيسبوك": "تمت صفقة انتقال عمر محسن إلى نادي سموحة. كل الأمنيات للاعب بالتوفيق في مسيرته المقبلة".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - سموحة يتمم اتفاقه مع الموريتاني المامي تتاه خبر في الجول - سموحة يتمم اتفاقه مع عبد الغني محمد لضمه في صفقة انتقال حر خبر في الجول – سموحة يتوصل لاتفاق لضم شيكويدي خبر في الجول - سموحة ينتظر قرار سيراميكا بشأن أمادي

ويبلغ عمر محسن من العمر 21 عاما ويجيد اللعب في قلب الدفاع.

وتم تصعيد عمر محسن إلى الفريق الأول بنادي المنصورة في ختام الموسم قبل الماضي.

وظهر المدافع الشاب بمستوى طيب مع المنصورة خلال منافسات الموسم المنقضي من دوري المحترفين.

سموحة المنصورة
نرشح لكم
سموحة يضم مدافع الجونة مجانا سعود عبد الحميد مستمر مع لانس حتى 2029 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة طلب التعاقد مع نبيل عماد خبر في الجول - زد يدرس التعاقد مع سعيدو سيمبوري مجانا ذا أثلتيك: ريال مدريد سيعلن ضم كوناتي يوم الخميس خبر في الجول - سموحة يتمم اتفاقه مع الموريتاني المامي تتاه خبر في الجول - بوجلبان يرشح مخلوف لتدعيم خط وسط الأهلي خبر في الجول - البنك الأهلي في مفاوضات مع بتروجت لضم بدر موسى
أخر الأخبار
مدافع السعودية يغيب أمام بورتوريكو 20 دقيقة | سعودي في الجول
الأهلي يعلن رحيل وليد سليمان عن رئاسة قطاع الناشئين 27 دقيقة | الكرة المصرية
ليفركوزن يعلن اسم مدربه الجديد 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
سموحة يضم مدافع الجونة مجانا 42 دقيقة | الدوري المصري
المنصورة يعلن انتقال مدافعه إلى سموحة ساعة | ميركاتو
الأهلي يعلن رحيل عادل مصطفى عن الجهاز الفني ساعة | الدوري المصري
سوبوسلاي يتوج بجائزة أفضل لاعبي ليفربول موسم 2025-2026 ساعة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يعلن رحيل وليد صلاح الدين ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد 3 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 4 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا
/articles/530274/المنصورة-يعلن-انتقال-مدافعه-إلى-سموحة