المنصورة يعلن انتقال مدافعه إلى سموحة

أعلن نادي المنصورة انتقال مدافعه عمر محسن إلى نادي سموحة.

ويواصل سموحة تدعيم صفوفه تحضيرا للموسم المقبل.

وكتب نادي المنصورة عبر حسابه على "فيسبوك": "تمت صفقة انتقال عمر محسن إلى نادي سموحة. كل الأمنيات للاعب بالتوفيق في مسيرته المقبلة".

ويبلغ عمر محسن من العمر 21 عاما ويجيد اللعب في قلب الدفاع.

وتم تصعيد عمر محسن إلى الفريق الأول بنادي المنصورة في ختام الموسم قبل الماضي.

وظهر المدافع الشاب بمستوى طيب مع المنصورة خلال منافسات الموسم المنقضي من دوري المحترفين.