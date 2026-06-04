نابولي يعلن رحيل كونتي بالتراضي

الخميس، 04 يونيو 2026 - 15:19

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي

أعلن نادي نابولي أنه تم التوصل إلى اتفاق مع المدرب أنطونيو كونتي لإنهاء العلاقة بين الطرفين قبل انتهاء عقودهم بشكل طبيعي.

ووجّه النادي الشكر للمدرب وجهازه المعاون على العمل المميز الذي قدموه، متمنيًا لهم كل التوفيق في المستقبل وفي التحديات القادمة في مسيرتهم المهنية.

وخلال موسمين مع الفريق، قاد كونتي نابولي للتتويج بلقب الدوري الرابع في تاريخ النادي في 2025، إضافة إلى الفوز بكأس السوبر الإيطالي في العام نفسه.

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قبل ذلك، أعلن كونتي الرحيل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم المنصرم.

وأوضح كونتي في مؤتمر صحفي أنه اتخذ قراره بالرحيل عن نابولي منذ فترة وأبلغ رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس الذي حضر المؤتمر الصحفي.

وسيرحل كونتي عن نابولي مجانا دون الحصول على أي تعويضات.

وتشير بعض التقارير الصحفية إلى أن كونتي قد يتولى تدريب منتخب إيطاليا في الفترة المقبلة خلفا لـ جينارو جاتوزو الذي فشل في التأهل إلى كأس العالم.

وتوج إنتر بلقب الدوري الإيطالي للموسم الجاري، واحتل نابولي المركز الثاني بجدول الترتيب.

وقال كونتي: "عدم قدرتي على توحيد الفريق للمنافسة بقوة على الاحتفاظ باللقب دفعني لاتخاذ قرار الرحيل".

وأضاف "لا يمكنني مواصلة العمل بعدما شعرت بأنني أخفقت في تحقيق ذلك الهدف".

وأكد دي لورينتيس أن إدارة نابولي ستتعاقد مع مدرب يمتلك الخبرة والقدرة على مواصلة المشروع الفني.

نابولي أنطونيو كونتي
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