زيكو: لن نشارك في كأس العالم للمزاح.. ونستهدف إسعاد الشعب المصري

شدد مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" لاعب منتخب مصر على أن الفراعنة لم يذهبوا إلى كأس العالم من أجل المشاركة فقط أو الاكتفاء بشرف التواجد.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة البرازيل وديا يوم السبت في الولايات المتحدة، قبل مواجهة بلجيكا ونيوزيلندا وإيران في مرحلة المجموعات بالمونديال الذي ينطلق الخميس المقبل.

وقال زيكو في تصريحات لقناة أون سبورت: "شعور التواجد في كأس العالم إحساس لا يوصف، كلنا على قلب رجل واحد وأتمنى أن نسعد الجماهير المصرية".

وأضاف "هذه هي المرة الأولى التي أتواجد فيها مع حسام حسن مدرب منتخب مصر، لكنني أشعر وكأنني انضممت للفريق منذ سنوات".

وتابع لاعب بيراميدز "حسام حسن يقول لنا دائما من يجتهد في التدريبات سيشارك في المباريات".

وأتم "هدفنا الوصول لأبعد دور في كأس العالم، لم نحضر للمزاح (مش جايين رحلة)، نريد أن نحقق نتائج جيدة تسعد الشعب المصري".

يذكر أن زيكو سجل هدف مصر الوحيد أمام روسيا وديا قبل أيام، في مباراته الدولية الأولى.

وينطلق كأس العالم 2026 يوم الخميس المقبل بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتأتي مواعيد مباريات مجموعة مصر كالتالي:

الجولة الأولى

مصر × بلجيكا - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

مصر × نيوزيلندا - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا