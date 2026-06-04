سعود عبد الحميد مستمر مع لانس حتى 2029

الخميس، 04 يونيو 2026 - 13:42

كتب : FilGoal

سعود عبد الحميد

أعلن نادي لانس الفرنسي تفعيل بند شراء مدافعه سعود عبد الحميد من روما بشكل رسمي.

ووقع سعود على عقد يربطه بلانس حتى 2029.

ولم تعلن إدارة لانس قيمة المبلغ الذي دفعته لروما، لكن تقارير عديدة أوضحت أنه دفع 3.5 مليون يورو مقابل انتقال عبد الحميد.

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وكان جوزيف أوجورليان رئيس نادي لانس الفرنسي قد أكد أن ناديه فعّل رسميا بند التعاقد مع السعودي سعود عبد الحميد بشكل نهائي من نادي روما الإيطالي.

وقال أوجورليان في تصريحات لجريدة عكاظ قبل أيام: "لقد فعّلنا خيار ضم سعود عبد الحميد، ولم يقم نادي روما بأي رد مضاد، نحن نحب هذا اللاعب".

وأضاف "الأمر أصبح رسميا الآن، نحن سعداء للغاية، ولا يسعنا الانتظار لمشاركته معنا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

وبدأ عبد الحميد - 26 عامًا - مسيرته في صفوف اتحاد جدة وتدرج وصولًا إلى الفريق الأول، وانتقل في 2022 إلى الهلال.

وفي صيف 2024 انتقل عبد الحميد إلى صفوف روما الإيطالي ولعب معه 8 مباريات سجل خلالها هدفًا وصنع مثله.

وانتقل سعود صيف الموسم الجاري إلى لانس الفرنسي بنظام الإعارة.

شارك سعود مع لانس في 31 مباراة خلال جميع المسابقات في الموسم المنصرم، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

سعود عبد الحميد لانس روما
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