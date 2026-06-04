خبر في الجول - زد يدرس التعاقد مع سعيدو سيمبوري مجانا

يدرس نادي زد فكرة التعاقد مع الدولي البوركينابي سعيدو سيمبوري لضمه بداية من الموسم المقبل.

وانتهى تعاقد سعيدو سيمبوري مع نادي البنك الأهلي بنهاية الموسم المنصرم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سعيدو سيمبوري ضمن خيارات نادي زد في الموسم الجديد.

ومن المقرر أن ينضم سعيدو سيمبوري إلى زد في صفقة انتقال حر حال الاتفاق بين الطرفين.

وبدأ سيمبوري مشواره في الدوري المصري منذ انضمامه إلى الداخلية في صيف 2016 ثم انتقل إلى المصري.

وكان الاتحاد السكندري قد ضم سيمبوري من المصري في صيف 2021.

وانضم سيمبوري إلى صفوف البنك قادما من الاتحاد السكندري في يناير 2023.