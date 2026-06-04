إسبانيا تواجه العراق بدون 10 لاعبين

الخميس، 04 يونيو 2026 - 12:53

كتب : FilGoal

رودري - مروان عطية - مصر ضد إسبانيا

سيغيب 10 لاعبين عن منتخب إسبانيا في مواجهة العراق الودية يوم الخميس.

ويحل المنتخب العراقي ضيفا على نظيره الإسباني في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين لكأس العالم 2026.

وأعلن لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا قائمة الفريق في مواجهة أسود الرافدين والتي شهدت غياب 10 لاعبين عن القائمة النهائية.

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فيما يظهر في القائمة مجموعة من الأسماء التي لن تسافر إلى أمريكا الشمالية لخوض كأس العالم، والذين كانوا في القائمة المبدئية.

أما لاعبو منتخب إسبانيا الغائبون عن مباراة الليلة أمام العراق فهم: لامين يامال، بيدري، نيكو ويليامز، رودري، فابيان رويز، ميكيل أويارزابال، مارتن زوبيميندي، مارك كوكوريا، ديفيد رايا، وفيكتور مونيوز".

وتباينت أسباب غياب هؤلاء الـ10 ما بين الراحة وعدم التعافي الكامل من الإصابة.

وكان دي لا فوينتي قد قال في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "يامال لن يشارك في المباراة الودية أمام العراق، مثل نيكو ويليامز وميكيل ميرينو".

لكن اسم ميرينو ظهر القائمة التي ستواجه العراق.

وأضاف "إذا استمر كل شيء كما هو عليه الآن، فقد يكون يامال جاهزاً للمشاركة كأساسي في أول مباراة لنا بالمونديال ضد كاب فيردي".

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ويفتتح اللاروخا مشواره في المونديال بمواجهة كاب فيردي يوم 15 يونيو الجاري.

وكانت تقارير قد توقعت غياب يامال عن أول مباراتين لإسبانيا في مرحلة المجموعات، ضد كاب فيردي والسعودية، بعد عدم تعافيه الكامل من الإصابة.

وشارك لامين يامال نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا في تدريبات اللاروخا هذا الأسبوع، مع قرب تعافيه من الإصابة.

وكان يامال يخوض برنامجه التأهيلي في مدينة خوان جامبر الرياضية، بهدف تجنب أي إجهاد أو انتكاسة قد تؤدي إلى غيابه عن البطولة بالكامل، خاصة بعد إصابته في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر في 22 أبريل أمام سيلتا فيجو.

وذلك قبل أن ينضم لصفوف منتخب إسبانيا.

وينطلق كأس العالم يوم الخميس المقبل.

كأس العالم إسبانيا العراق لامين يامال
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