محمد هاني يتحدث عن مواجهة فينيسيوس ودوكو.. وطموح مصر في كأس العالم

الخميس، 04 يونيو 2026 - 12:36

كتب : FilGoal

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تحدث محمد هاني مدافع منتخب مصر عن طموحات الفراعنة في كأس العالم 2026، ومواجهاته المنتظرة ضد أفضل أجنحة العالم.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة البرازيل وديا يوم السبت، قبل مواجهة بلجيكا ونيوزيلندا وإيران في مرحلة المجموعات بالمونديال.

وقال هاني في تصريحات لقناة أون سبورت: "مواجهة فينيسيوس جونيور وجيريمي دوكو؟ لقد قدمت مباريات جيدة أمام نجوم كُثر من قبل، هؤلاء اللاعبين ضمن الأفضل في العالم، ليس هناك مستويات أفضل من ذلك، الأمر لا يتعلق فقط بمحمد هاني، بل بجميع اللاعبين".

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وأضاف "ندرس الفرق التي سنواجهها جيدا، ونحلل نقاط الضغف والقوة، الفريق بأكمله سيجتهد، وننتظر التوفيق من الله، نتمنى تقديم نتائج إيجابية وهذا هو الأهم".

وتابع "أتواصل مع إبراهيم حسن مدير المنتخب باستمرار، وأستفيد كثيرًا من توجيهاته فهو أفضل من شغل مركز الظهير الأيمن في مصر".

وأكمل "رسالة للجمهور المصري؟ سافرنا إلى كأس العالم من أجل ألا نكون ضيوف شرف، سنكون في قمة التركيز من أجل إسعاد المصريين بإنجاز غير مسبوق في تاريخ منتخب مصر من قبل".

وشدد مدافع الأهلي "كلنا على قلب رجل واحد بهدف تحقيق ما لم يحدث في المونديال من قبل".

وينطلق كأس العالم 2026 يوم الخميس المقبل بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتأتي مواعيد مباريات مجموعة مصر كالتالي:

الجولة الأولى

مصر × بلجيكا - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

مصر × نيوزيلندا - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

محمد هاني فينيسيوس جونيور جيريمي دوكو
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