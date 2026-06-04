كومان: الخسارة أمام الجزائر جرس إنذار قبل كأس العالم

وصف رونالد كومان مدرب هولندا خسارة منتخب بلاده أمام الجزائر بمثابة جرس الإنذار قبل انطلاق كأس العالم.

وفاز منتخب الجزائر على هولندا بهدف دون رد ضمن تحضيرات الفريقين لكأس العالم 2026.

وقال رونالد كومان مدرب هولندا في تصريحات للصحفيين: "الخسارة أمام الجزائر ربما كانت بمثابة جرس إنذار لنا. رأيت جوانب جيدة في المباراة، لكن مع استمراري في تغيير التشكيلة تراجع أداؤنا".

وأضاف "مع ذلك، لم يكن خط دفاعنا سيئا، وعندما سنحت للجزائر فرص تصدينا لبعضها. لكن بات من الواضح أنها لم تكن مباراة ودية بالمعنى الحرفي للكلمة".

أحرز هدف المباراة الوحيد البديل أنيس حاج موسى في الدقيقة 86.

وحل أنيس حاج موسى بديلا مع انطلاقة الشوط الثاني بدلا من عيسى مندي.

ويستعد المنتخبان للمشاركة في كأس العالم المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا والمكسيك.

ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

ويتواجد المنتخب الهولندي في المجموعة السادسة إلى جانب اليابان، والسويد، وتونس.

أما الجزائر فتتواجد في المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين، والنمسا، والأردن.