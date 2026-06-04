مواعيد مباريات الخميس 4 يونيو - إسبانيا تواجه العراق.. واليمن ضد لبنان لحسم مقعد آسيا

يشهد اليوم الخميس مجموعة من المباريات الودية القوية تحضيرا لمنافسات كاس العالم 2026.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 4 يونيو والقنوات الناقلة.

ويلعب منتخب العراق ضد إسبانيا في مباراة مرتقبة تحضيرا لكأس العالم.

فيما يخوض منتخب كوت ديفوار مباراة قوية ضد نظيره الفرنسي ضمن تحضيرات المنتخبين للمونديال أيضا.

وفي مباراة مرتقبة يلعب منتخب اليمن ضد نظره البناني لحسم المقعد الأخير في بطولة آسيا 2027.

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مباريات ودية

إسبانيا × العراق.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع عبر تطبيق "TOD"

فرنسا × كوت ديفوار.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة و10 دقائق مساء.. وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

السويد × اليونان.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس.

ملحق آسيا

اليمن × لبنان.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء.. وتذاع عبر قناة الكاس القطرية.