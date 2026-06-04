كأس العالم - معشوق بورسعيد وآخر مزقته السياسة.. نجوم لعبوا مع منتخبين أو أكثر في المونديال

هل تعلم أن هناك لاعب خسر كأس العالم مع أحد المنتخبات، وتوج بالمونديال مع منتخب آخر، هل تعلم أيضا أن هناك لاعب سجل مع منتخبين مختلفين في كأس العالم؟

قد تكون تعلم إجابة السؤالين السابقين، ولكن هل تعلم أن هناك لاعب شارك في كأس العالم تحت اسم 3 منتخبات؟

هذا ما ستعرفه معنا في هذا التقرير عزيزي القارئ.

وهنا سنتحدث معا عن اللاعبين الذين لعبوا كأس العالم مع منتخبين مختلفين، ومنهم من له قصص غريبة وأخرى درامية، وآخر نعرفه جيدا في كرة القدم المصرية.

لذلك دعونا سريعا نستعرض هؤلاء اللاعبين لكم مع FilGoal.com.

لويس مونتي – الرجل الحديدي الذي خسر النهائي مع الأرجنتين وتوج باللقب مع إيطاليا

بالتأكيد عندما نتحدث عن اللاعبين الذين شاركوا في كآس العالم مع منتخبين مختلفين، سنبدأ بأبرز الأسماء الذي سيأتي في البداية وهو لويس مونتي.

مونتي الذي بدأ هذه الظاهرة عندما لعب مع الأرجنتين وإيطاليا، ليس ذلك فقط فهو أيضا اللاعب الوحيد الذي خاض نهائي المونديال مع منتخبين مختلفين.

ولد مونتي في الأرجنتين عام 1901 وكان أحد أبرز لاعبي خط الوسط المدافعين في العالم خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، واشتهر بالقوة البدنية الكبيرة ذلك أطلقت عليه الصحافة لقب "الرجل الحديدي".

بدأ لويس مونتي مسيرته الدولية مع منتخب الأرجنتين في عام 1924 واستمرت حتى عام 1931 وخلال هذه الفترة لعب فقط 16 مباراة بقميص راقصو التانجو، وسجل 5 أهداف.

وشارك مونتي مع الأرجنتين في كأس العالم بنسخته الأولى عام 1930 في أوروجواي وخسر اللقب أمام أصحاب الأرض. ورغم هذه الخسارة كان أبرز لاعبي التانجو في البطولة.

انتقل بعدها إلى إيطاليا وانضم إلى صفوف يوفنتوس في عام 1930 وأصبح أحد نجوم الفريق، ليس ذلك فقط بل كان من أبرز لاعبي الدوري الإيطالي.

وقتها كان بينتو موسوليني زعيم إيطاليا يسعى لتكوين منتخب كرة قدم قوي ينافس به في كأس العالم الذي تستضيفه بلاده.

وقرر موسوليني وقتها منح جنسية إيطاليا إلى لويس مونتي وضمه للمنتخب ليشارك معه في كأس العالم.

وبالفعل شارك لويس مونتي مع إيطاليا في كأس العالم 1934 وكان كالعادة أحد أبرز نجوم الأتزوري في المونديال وقاده للفوز باللقب.

ليعوض خساره نهائي كأس العالم الأول له مع الأرجنتين، في النسخة التالية مباشرة ليحصل على الكأس ولكن مع إيطاليا.

ويصبح اللاعب الوحيد في التاريخ الذي لعب نهائي كأس العالم مرتين متتاليتين مع منتخبين مختلفين. ولا نعتقد أن هذا الأمر قد يتكرر مرة أخرى في المستقبل.

فيرنيتس بوشكاش – أسطورة المصري البورسعيدي وصديق مدحت فقوسة

هو أحد أساطير كرة القدم في التاريخ بالتأكيد، الراحل المجري بوشكاش أسطورة ريال مدريد ومنتخب المجر.

وليس منتخب المجر فقط لأن بوشكاش لعب أيضا لمنتخب إسبانيا، بل وشارك مع المنتخبين في كأس العالم.

بوشكاش اسم معروف بشكل كبير لكل جماهير كرة القدم المصرية، وإذا كان البعض من الجيل الجديد لا يعرف أن بوشكاش كان أحد نجوم النادي المصري ليس كلاعب ولكن كمدرب، فالبعض يعرف الاسم من الفيلم المصري الشهير الذي يحمل نفس الاسم "بوشكاش" للفنان محمد سعد.

الأسطورة المجري سبق وتولى تدريب النادي المصري في الفترة من 1979 وحتى 1982، وخلال هذه المدة ارتبط كثيرا بمصر وبورسعيد على الأخص، وكان معشوق الجماهير للنادي المصري.

وإذا كنت لا تعرف قيمة بوشكاش بالنسبة لجمهور المصري ومحافظة بورسعيد، فعليك إعادة مشاهدة حوارات الراحل مدحت فقوسة أسطورة النادي المصري وحديثه عن صداقته مع بوشكاش ومواقفه النادرة مع المصري.

كان بوشكاكش لاعبا في الجيل الذهبي لمنتخب المجر في خمسينيات القرن الماضي، والذي ظل دون هزيمة لمدة 4 سنوات متتالية.

وشارك مع منتخب المجر في كأس العالم 1954 وقاد بلاده وقتها إلى النهائي قبل أن يخسر أمام ألمانيا الغربية في النهائي.

بعد عامين من المونديال حدثت الثورة المجرية التي غيرت حياة بوشكاش بالكامل، وبسببها رحل عن المجر واستقر في إسبانيا بعدما انضم لريال مدريد الذي صنع معه المجد في أوروبا.

ليحصل بوشكاش على الجنسية الإسبانية ويشارك مع منتخب إسبانيا في مونديال 1962 في تشيلي.

ليكون بذلك ثاني اللاعبين الذين شاركوا مع منتخبين مختلفين في كأس العالم، وكل ذلك بسبب السياسة ورفض بوشكاش للأوضاع في المجر بعد الثورة ومعارضته للنظام هناك، مما دفعه للسفر إلى إسبانيا والموافقة على الحصول على الجنسية الإسبانية والمشاركة مع الماتادور في المونديال.

جوزيه ألتافيني.. الذي ترك البرازيل بسبب بيليه

هذه المرة لاعبنا من عائلة إيطالية هاجرت إلى البرازيل وولد فيها، وبالتأكيد أصبح لاعبا مع منتخب السامبا لما كان يمتلكه من مهاراة وقدرات فنية رائعة.

جوزيه ألتافيني، أحد نجوم منتخب البرازيل الذي حصل على أول بطولة كأس عالم في تاريخ السامبا عام 1958.

وقتها كان ألتافيني المهاجم الأساسي لمنتخب البرازيل، ولكن لسوء حظه ظهر له من حيث لا يدري لاعب صغير أسمر البشرة يبلغ من العمر 17 عاما فقط سيصبح بعد ذلك أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، ليجلسه على مقاعد البدلاء.

بالفعل عزيزي القارئ هذا اللاعب هو الأسطورة الراحل بيليه، الذي أصبح نجم نجوم البرازيل ونجم كرة القدم الأول في العالم.

فكان من المنطقي أن يجلس له ألتافيني بديلا في منتخب البرازيل، وليس ذلك فقط بل تصبح فرصة مشاركته صعبة جدا لأن منتخب البرازيل وقتها كان يمتلك مهاجما آخر مميز وهو فافا.

لذلك قرر ألتافيني العودة إلى موطن أسرته الأصلي وانضم إلى صفوف نادي ميلان، وأصبح من أبرز المهاجمين في أوروبا.

وبمجرد عرض إيطاليا عليه لحصوله على الجنسية واللعب لمنتخب الأتزوري، وافق ألتافيني وارتدى قميص منتخب إيطاليا.

وبعد مشاركته في كأس العالم 1958 مع البرازيل، شارك في النسخة التي تلتها في عام 1962 مع إيطاليا، وودع وقتها البطولة من دور المجموعات بعد أن كان بطل النسخة التي سبقتها.

روبرت بروسينيتشكي.. صاحب الرقم الذي لن يحطم

ربما تكون هذه القصة هي الأكثر دراما بين كل اللاعبين الذي لعبوا مع منتخبين في كأس العالم، وبطلها روبرت بروسينيتشكي.

بروسينيتشكي والحقيقة لا أعرف كيف أنطق هذا الاسم وحتى كتابته صعبة، كان من أبرز اللاعبين لمنتخب يوغوسلافيا في كأس العالم 1990 والتي كانت وقتها تضم عدة دول أخرى مثل كرواتيا وصربيا والبوسنة والهرسك وغيرهم.

وبالفعل شارك بروسينيتشكي مع يوغوسلافيا في المونديال وسجل هدفا، ولكن بعد انفصال بعض هذه الدول عن يوغوسلافيا، اختار تمثيل منتخب كرواتيا.

وشارك بروسينيتشكي مع كرواتيا في كأس العالم 1998 وكان أحد نجوم الجيل الذهبي الذي حقق إنجاز الحصول على المركز الثالث في مونديال فرنسا.

ليس ذلك فقط بل نجح في تسجيل هدفا مع كرواتيا، ليصبح بذلك اللاعب الوحيد في تاريخ كأس العالم الذي سجل هدفين مع منتخبين في نسختين مختلفتين من المونديال.

وبالتأكيد هذا الرقم سيظل صامدا باسم بطل قصتنا الذي لن أكتب اسمه مرة أخرى بسبب صعوبته، وهذا الرقم لن ينكسر في المستقبل بسبب القوانين التي تغيرت وأصبح من الصعب أن يمثل لاعب منتخبين في كأس العالم.

ديان ستانكوفيتش.. الذي مثل 3 منتخبات في كأس العالم

هذه المرة بطل قصتنا أحد اللاعبين المشهورين والمعروفين في كرة القدم، وبمجرد ذكر اسمه نتذكر معا بسرعة هدفه التاريخي من منتصف الملعب في شباك مانويل نوير عندما كان حارسا لفريق شالكة الألماني.

هدف هو الأشهر في مسيرة ستانكوفيتش سجله بقميص إنتر في شباك نوير بعد 25 ثانية فقط في إحدى مباريات دوري أبطال أوروبا.

لكن مع المنتخبات قصة ستانكوفيتش كانت مليئة بالإثارة وهي الأغرب على الإطلاق.

ظهوره الأول في كأس العالم كان عام 1998 مع منتخب يوغوسلافيا، ثم ظهر مرة أخرى في عام 2006 ولكن هذه المرة مع منتخب صربيا والجبل الأسود.

وبعد انفصال صربيا عن الجبل الأسود، لعب مع منتخب صربيا في كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.

ستانكوفيتش لم يغير ولائه ولا انتمائه، ولكن لسوء حظه تغير اسم دولته أكثر من مرة، وذلك بعد تفكك يوغوسلافيا وتقسيمها لعدة دول.

ليدخل تاريخ كرة القدم كأول لاعب يلعب في كأس العالم تحت 3 أسماء مختلفة لمنتخب واحد.

خوسيه سانتاماريا – المهاجر من أوروجواي إلى إسبانيا

أحد أبرز المدافعين في كرة القدم في خمسينيات القرن الماضي، ولعب مع منتخب أوروجواي في كأس العالم 1954.

وقاد سانتاماريا أوروجواي لنصف نهائي كأس العالم وقتها قبل الخسارة من المجر.

بعدها قرر الهجرة من أوروجواي إلى أوروبا والاستقرار في إسبانيا، ثم انضم لصفوف ريال مدريد وأصبح أحد أفضل المدافعين في أوروبا.

ليحصل على الجنسية الإسبانية ويشارك مع إسبانيا في كأس العالم 1962.