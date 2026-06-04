تحت أنظار ماييلي.. الكونغو تتعادل سلبيا مع الدنمارك استعدادا لكأس العالم

تعادل منتخب الكونغو الديمقراطية أمام الدنمارك سلبيا دون أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "موريس دوفراسن" في بلجيكا.

وتواجد فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز السابق، على مقاعد بدلاء الكونغو ولم يشارك.

ويستعد منتخب الكونغو الديمقراطية لخوض كأس العالم المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

ويتواجد منتخب الكونغو في المجموعة الـ 11 إلى جانب منتخبات البرتغال، وأوزبكستان، وكولومبيا.

وفشل منتخب الدنمارك في التأهل لكأس العالم بعد الخسارة أمام التشيك في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم.

وعاد منتخب الكونغو الديموقراطية للمشاركة في نهائيات كأس العالم بعد غياب 52 عاما.

الكونغو ستشارك للمرة الثانية، بعدما شاركت في كأس العالم 1974 تحت مسمى "زائير".

وفاز منتخب الكونغو على جامايكا بهدف دون رد في نهائي الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.

منتخب الكونغو هو المنتخب الإفريقي العاشر في منافسات كأس العالم.

ويخوض منتخب الكونغو آخر ودياته قبل كأس العالم أمام تشيلي يوم الثلاثاء 9 يونيو الجاري.

وألغى منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية معسكره التحضيري الذي كان من المفترض إقامته في العاصمة كينشاسا ضمن استعداداته لكأس العالم 2026، لينتقل إلى بلجيكا، في ظل انتشار فيروس إيبولا داخل البلاد.