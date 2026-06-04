الجزائر تفوز على هولندا وديا بهدف قبل انطلاق كأس العالم

الخميس، 04 يونيو 2026 - 00:09

كتب : FilGoal

رياض محرز - كودي جاكبو - الجزائر أمام هولندا

فاز المنتخب الجزائري على نظيره الهولندي وديا بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب دي كويب في مدينة روتردام، معقل فريق فينورد.

أحرز هدف المباراة الوحيد البديل أنيس حاج موسى في الدقيقة 86.

وحل أنيس حاج موسى بديلا مع انطلاقة الشوط الثاني بدلا من عيسى مندي.

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تشكيل هولند: بارت فيربروخين - ميكي فان دي فين - فيرجيل فان دايك - ماتس فيفر - يان بول فان هيكه - فرينكي دي يونج - تيجاني رايندرز - ريان جرافنبرخ - كودي جاكبو - كريسينسيو سومرفيل - دونييل مالين

تشكيل الجزائر: لوكا زيدان - أشرف عبادة - ريان آيت نوري - عيسى مندي - زين الدين بلعيد - رامز زروقي - نبيل بنطالب - رياض محرز - حسام عوار - محمد أمين عمورة - أمين جويري.

وسيخوض منتخب هولندا ودية آخيرة قبل كأس العالم بمواجهة أوزبكستان يوم الإثنين 8 يونيو الجاري، فيما اكتفى الجزائر بودياته قبل انطلاق البطولة.

ويستعد المنتخبان للمشاركة في كأس العالم المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا والمكسيك.

ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

ويتواجد المنتخب الهولندي في المجموعة السادسة إلى جانب اليابان، والسويد، وتونس.

أما الجزائر فتتواجد في المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين، والنمسا، والأردن.

هولندا الجزائر
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