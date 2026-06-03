منتخب مصر يعلن وصول عمر مرموش لمعسكر المنتخب في أمريكا

الأربعاء، 03 يونيو 2026 - 23:16

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مصر - روسيا

أعلن خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب مصر في الولايات المتحدة الأمريكية، انضمام عمر مرموش للمعسكر.

عمر مرموش

النادي : مانشستر سيتي

مصر
أمريكا 2026

وتخلف مرمرش عن السفر مع بعثة المنتخب المسافرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعقد قرانه.

وغادرت بعثة منتخب مصر مطار القاهرة يوم السبت، للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

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وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وقال الدرندلي في تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي مصر: "وصل عمر مرموش اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية للانضمام لمعسكر منتخب مصر قبل مواجهة البرازيل الودية."

وأضاف "كان هناك اتفاق مسبق بين مرموش والجهاز الفني بشأن موعد حفل زفافه وموعد انضمامه للمنتخب."

ويستعد منتخب مصر لمواجهة البرازيل الواحدة صباح يوم الأحد المقبل، بتوقيت القاهرة، في آخر وديات المنتخب استعدادا لكأس العالم.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

وكشف الدرندلي عن جاهزية محمد صلاح لمواجهة البرازيل بصورة طبيعية.

وعن الحضور الجماهيري، قال "نحو 40 ألف تذكرة تم بيعها حتى الآن من أصل 60 ألف تذكرة مخصصة للمواجهة."

وتحدث الدرندلي عن الأزمة التي ترددت عن عدد أفراد البعثة التي تضم 59 فردا: "هناك عدد من الأفراد سيعودون إلى القاهرة عقب مباراة البرازيل الودية."

وأكمل "طول فترة الإقامة في الولايات المتحدة وكثرة التنقلات بين المدن فرضت وجود عدد أكبر من المساعدين والمعاونين، والاتحاد كان يرغب في زيادة العدد بنحو 10 أفراد إضافيين لتلبية متطلبات العمل خلال البطولة."

وتابع "الطائرة التي أقلت البعثة كان بها أكثر من 150 مقعدًا شاغرًا."

وأوضح "أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة سيتواجدون في أمريكا اعتبارا من يوم 9 يونيو الجاري قبل انطلاق كأس العالم على نفقتهم الخاصة."

وأتم " المنتخب سينتقل إلى مدينة سياتل بطائرة خاصة، لمواجهة منتخب بلجيكا."

ويفتتح المنتخب المصري مبارياته في كأس العالم بمواجهة بلجيكا يوم 14 يونيو الجاري.

عمر مرموش الدرندلي المنتخب مصر والبرازيل
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