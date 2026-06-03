الزمالك: ناقشنا مع هيئة الأوقاف حلولا مستدامة لإنهاء مشاكل النادي

الأربعاء، 03 يونيو 2026 - 23:02

كتب : FilGoal

مجلس إدارة الزمالك

كشف الزمالك عن توصله لحلول مفصلية مع هيئة الأوقاف المصرية لإنهاء مشكلات ومتطلبات النادي المتراكمة منذ سنوات.

وينتهي الزمالك في شهر أغسطس المقبل من سداد آخر قسط من ملكية 90 ألف متر من أرض ميت عقبة ويتبقى 50 ألف متر.

وأوضح نادي الزمالك في بيان رسمي له اليوم الأربعاء: "عقد وفد من مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026، اجتماعًا مع هيئة الأوقاف المصرية، وتم خلال الاجتماع استعراض كافة الجوانب الخاصة بأرض النادي في ميت عقبة وفق متطلبات هيئة الأوقاف المصرية، ومناقشة الحلول والمقترحات الخاصة بالتعامل مع تلك المتطلبات، بغرض التوصل إلى حلول مستدامة تنهي تمامًا تلك المشاكل والمتطلبات المتراكمة منذ سنوات."

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وأكمل بيان الزمالك "تضمن الاجتماع كذلك مناقشات مفصلية لهذا الوضع، أثمرت عن حلول توافقية ارتكزت في مجملها على صون حقوق الدولة المصرية متمثلة في وزارة الأوقاف، وبما يحقق مصلحة واستقرار نادي الزمالك حاليًا ومستقبلًا."

وسرد "من المقرر أن تبدأ خلال الأيام المقبلة دراسة الجوانب الفنية والقانونية والاستثمارية لتلك الحلول، للإعلان عنها عند التوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاق مع هيئة الأوقاف."

وأتم "وفي ختام الاجتماع، ثمّن مجلس إدارة نادي الزمالك ما أبدته هيئة الأوقاف من مرونة كاملة تجاه الحلول التي تضمن استقرار النادي وتحقق مصلحته، وتحافظ على حق الوقف في الوقت نفسه، مع التوصل إلى حلول تحقق الاستقرار الكامل والمستدام لنادى الزمالك العريق وتحفظ حقوق أعضائه وجماهيره."

وكان محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، كشف في مداخلة تليفزيونية، عن 3 مسارات لحل مشكلة نادي الزمالك بشكل مستدام.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وكشف أسامة رسلان المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، في وقت سابق، عن ارتباط الوزارة والزمالك بعقدين، الأول هو انتفاع بالأرض وليس تملك، أي بعد نهاية مدة معينة تعود الأرض لهيئة الأوقاف المصرية، والثاني عقد استبدال على مساحة أرض بإجمالي 91 و250 متر مربع، وبعد نهاية العقد تصبح الأرض ملكا لنادي الزمالك وينتهي العقد في عام 2026".. طالع التفاصيل بالضغط هنا

الزمالك وزارة الأوقاف
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