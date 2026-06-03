ذا أثليتك: شبح 2025 ينتظر.. بروتوكول العواصف الرعدية الأمريكي يهدد كأس العالم 2026

تواجه بعض مباريات كأس العالم 2026 خطر التأخر لفترات طويلة بسبب الظروف الجوية والعواصف الرعدية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن ما حدث في نسخة 2025 من كأس العالم للأندية ربما يتكرر في مونديال 2026.

وأشار التقرير إلى أنه وفقا لبروتوكول العواصف الرعدية الأمريكي، يجب تعليق أي مباراة تقام في ملعب على الفور إذا تم اكتشاف البرق أو التفريغ الكهربائي في نطاق 8 أميال من مكان إقامة المباراة.

وفي تلك الحالة يتم إخلاء الملعب من اللاعبين إلى غرفة الملابس، والمشجعين إلى مناطق آمنة داخل الملعب.

بمجرد اكتشاف ضربة برق في نطاق 8 أميال، يبدأ عداد تنازلي لمدة 30 دقيقة، وفي حال لم يتكرر الأمر دون أي ضربات يعود اللاعبين إلى أرض الملعب، وإذا تكررت ضربات البرق يتم إعادة ضبط الساعة لمدة 30 دقيقة لحين التوقف تماما.

التقرير أوضح أن فيفا ليس مسؤولا عن بروتوكول العواصف الرعدية في الولايات المتحدة، ولا يمكن تجاوزه، وهو ما سيؤدي إلى تأخير مباريات كأس العالم لساعات.

كما أن فيفا لا يملك لائحة تنص على مدة التأجيل قبل إلغاء المباراة بشكل نهائي خاصة أن التأجيل سيخلق مشاكل في جدول البطولة.

وسبق أن أًصدر فيفا بيانا عن تأثير الظروف الجوية السيئة: "يجتمع فريق الاستعداد للطوارئ التابع للفيفا بانتظام مع السلطات الوطنية للأرصاد الجوية وإدارة الطوارئ في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وكذلك مع الشركاء في جميع المدن المضيفة الـ 16".

"عزز تمرين الاستعداد الشامل على مستوى البطولة والذي يركز على سيناريوهات الطقس القاسي التنسيق بين الوكالات والجاهزية التشغيلية بشكل أكبر."

"يُطلب من الملاعب الحفاظ على إجراءات قوية لإدارة المخاطر والإخلاء، بما في ذلك بروتوكولات الصواعق والطقس القاسي المتوافقة مع التشريعات المحلية وأفضل الممارسات الدولية."

يذكر أن نسخة 2025 من كأس العالم للأندية شهدت توقف 6 مباريات آنذاك بسبب سوء الأحوال الجوية.

ووصلت أقصى مدة لـ 155 دقيقة أي ما يعادل ساعتين ونصف في مباراة بنفيكا ضد أوكلاند سيتي.

كما توقفت مباراة بالميراس ضد الأهلي في مرحلة المجموعات لمدة 45 دقيقة.