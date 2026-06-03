3 مسارات أمام الزمالك.. وزارة الرياضة تكشف تفاصيل الاجتماع مع الأوقاف

كشف محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، عن كواليس الاجتماع الذي تم بشأن موقف أرض نادي الزمالك في ميت عقبة.

وأوضح الشاذلي في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "عُقد اليوم اجتماعا في مكتب أسامة الأزهري وزير الأوقاف بحضور جوهر نبيل وزير الرياضة، وحسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك."

وأوضح "هناك مرونة كبيرة من وزارة الأرقاف وهيئة الأوقاف المصرية، لضرورة التوصل لحلول فيما يتعلق بأرض نادي الزمالك."

وأكد "لم يتم طرح سابقا أو الآن أو مستقبلا، ما يتعلق بسحب أي مساحة أرض من نادي الزمالك."

وشرح المتحدث باسم وزارة الرياضة "في شهر أغسطس المقبل ينتهي الزمالك من سداد آخر قسط من ملكية 90 ألف متر من أرض ميت عقبة ويتبقى 50 ألف متر."

وواصل تأكيده "لابد من الحفاظ على استقرار نادي الزمالك وحقوق أعضائه وجماهيره."

كما كشف عن رؤية وزير الرياضة خلال الاجتماع "جوهر نبيل وزير الرياضة، تحدث عن عدم اللجوء لحلول جزئية وإنما حلول مستدامة لإنهاء تلك الأزمة نهائيا حتى مع نهاية مدة المجلس الحالي، وهو ما سيتم خلال الأيام المقبلة."

وسرد "نادي الزمالك يدرس 3 مسارات والحلول الثلاثة هي إما شراكات ومشروعات استثمارية بين النادي وهيئة الأوقاف، أو التوافق على قيمة حق انتفاع وعقود طويلة الأجل بين النادي وهيئة الأوقاف."

وأتم "أو أن يكون للزمالك قدرات مالية من خلال مشروعات أخرى سيتم تنفيذها وجدولة الامتلاك مثلما حدث في الـ 90 ألف متر، يحدث في الـ 50 ألف متر المتبقية."

وكشف أسامة رسلان المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، في وقت سابق، عن ارتباط الوزارة والزمالك بعقدين، الأول هو انتفاع بالأرض وليس تملك، أي بعد نهاية مدة معينة تعود الأرض لهيئة الأوقاف المصرية، والثاني عقد استبدال على مساحة أرض بإجمالي 91 و250 متر مربع، وبعد نهاية العقد تصبح الأرض ملكا لنادي الزمالك وينتهي العقد في عام 2026".. طالع التفاصيل بالضغط هنا