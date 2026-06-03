بعثة منتخب الناشئين تصل القاهرة بعد المشاركة في كأس الأمم

وصلت بعثة منتخب الناشئين تحت 17 سنة، إلى القاهرة، بعد المشاركة في كأس الأمم الإفريقية للناشئين التي أقيمت في المغرب.

وتوج المنتخب المصري بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في كأس الأمم.

وفازت مصر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على المغرب بهدفين دون رد.

ويعد ذلك الإنجاز، ثاني أفضل نتيجة لمصر في مرحلة الناشئين طوال التاريخ، بعد التتويج بنسخة 1997.

واستقبل بعثة المنتخب مصطفى عزام الأمين العام لاتحاد الكرة، وأحمد مختار رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة.

وتأهل المنتخب إلى كأس العالم للناشئين المقرر في قطر نهاية العام الجاري.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى بكأس العالم إلى جانب قطر، وبنما، واليونان.

وتوج منتخب السنغال بكأس الأمم الإفريقية للناشئين للمرة الثانية في تاريخ أسود التيرانجا.

وفازت السنغال أمام تنزانيا بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد التعادل 1-1.