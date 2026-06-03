مواهب كأس العالم – كيس سميت.. شبيه بيدري ابن الغابة المقدسة

في كل نسخة من كأس العالم تظهر أسماء جديدة لكرة القدم، بعضها لا يكون معروفًا إلا للقليل من الناس، والبعض الآخر يكون معروفًا ولكن المونديال يشهد تفجر موهبته مع منتخب بلاده لأول مرة.

كيس سميت النادي : ألكمار هولندا

كأس العالم لا تقتصر فيه الحكايات على النجوم الكبار فقط، بل تظهر أسماء جديدة تسرق الأنظار وتغير مستقبل كرة القدم وتكون نواة لجيل جديد يظهر من اللاعبين يحملون لواء كرة القدم مع نهاية مسيرة جيل آخر.

بعض تلك المواهب تدخل البطولة بدون ضجيج ثم تخرج وقد أصبحت حديث العالم، والبعض الآخر يدخل منتظرًا ظهوره بشكل جيد ولكنه يظهر بشكل أفضل مما كان منتظرًا.

في هذه السلسلة سيتحدث معكم FilGoal.com حول لاعبين شباب يتوقع تألقهم في كأس العالم 2026، لن نتحدث خلال السلسلة عن لاعبين أصبحوا من نجوم الصف الأول بالفعل، مثل لامين يامال على سبيل المثال، لأنه بالفعل قد بدأ في حفر اسمه بين النجوم وليس فقط المواهب الشابة، ولكننا سنسرد لكم حكايات لاعبين يملكون الموهبة ولكنها لم تتفجر بشكل كامل حتى الآن.

موهبتنا الثالثة تأتي من هولندا، كيس سميت، ليس اسمًا معروفًا، ولكن من المتوقع ألا يستمر الأمر كثيرًا، لأن سميت بالفعل أصبح هدفًا للعديد من الفرق الكبرى خلال الموسم المقبل.

صاحب الـ20 عامًا أصبح موهبة جديدة من المواهب المنتظرة في وسط الملعب تحديدًا، مع ندرة لاعبي وسط الملعب المبدعين في الزمن الحالي من كرة القدم.

وسيقدم لكم FilGoal.com قصة كيس سميت وكيف وصل ليكون هدفًا للفرق الكبرى في أوروبا.

في مدينة هادئة تُدعى هيلو شمال هولندا، حيث تمتزج الغابات بالطبيعة الخلابة وتحمل المدينة اسمًا يعني "الغابة المقدسة"، وُلد سميت في يناير من عام 2006.

لم يكن يعلم أحد أنه سيصبح بعد سنوات قليلة أحد أكثر المواهب المطلوبة في كرة القدم الأوروبية.

سميت تحول خلال فترة قصيرة من موهبة داخل أكاديمية النادي إلى أحد أبرز الأسماء الصاعدة في القارة الأوروبية، وسط اهتمام من أندية بحجم ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ ونيوكاسل يونايتد.

من هيلو إلى ألكمار

بداية الحكاية مثله كأي طفل محب لكرة القدم، بدأت سميت ممارسة لعبته المفضلة في أكاديمية محلية داخل مدينته القريبة من مدينة ألكمار. في عام 2015، انضم سميت إلى أكاديمية ألكمار وهو في التاسعة من عمره.

ومنذ أيامه الأولى، كان واضحًا أنه يملك شيئًا مختلفًا عن أقرانه، حتى أصبح أصغر لاعب ينضم إلى فريق النادي تحت 12 عامًا.

داخل ألكمار، وجد البيئة المثالية للنمو. فالنادي الهولندي يُعد واحدًا من أفضل مصانع المواهب في أوروبا، ويعتمد بشكل كبير على تطوير اللاعبين الشباب وتصعيدهم إلى الفريق الأول.

وفي السنوات الأخيرة حقق النادي عشرات الملايين من اليوروهات من بيع خريجي الأكاديمية، وهو ما جعل سميت يسير في طريق سبق أن سار فيه نجوم مثل تيون كوبمينيرز وتيجاني رايندرز.

صعود سريع نحو الفريق الأول

في يناير 2021، وقّع سميت أول عقد احترافي في مسيرته، ثم بدأ في لفت الأنظار بشكل متزايد داخل النادي.

وخلال معسكر الفريق الأول في إسبانيا أواخر عام 2022، حصل على فرصة الاحتكاك باللاعبين الكبار، قبل أن يسجل ظهوره الاحترافي الأول مع فريق الرديف في يناير 2023.

وفي الشهر نفسه، انتشر اسمه بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد هدف غريب ومذهل في مباراة خماسية داخلية، عندما استغل الحائط الجانبي للملعب ليتجاوز الحارس بطريقة غير معتادة أثارت إعجاب الجماهير، لكن ما حدث بعد ذلك كان أهم بكثير

ليلة برشلونة التي صنعت نجمه

عام 2023 كان نقطة التحول الحقيقية في مسيرة اللاعب الشاب.

قاد سميت فريق ألكمار للشباب في دوري أبطال أوروبا للشباب، وساهم في إقصاء برشلونة وريال مدريد في أدوار متتالية، في واحدة من أكثر القصص إثارة في البطولة.

أمام برشلونة، سجل سميت هدفًا رائعًا من مسافة بعيدة، ليؤكد موهبته أمام أحد أكبر أندية العالم.

وكانت تلك المباراة نفسها تشهد وجود النجم الإسباني الصاعد لامين يامال في صفوف الفريق الكتالوني.

واستمر المشوار حتى النهائي، حيث اكتسح ألكمار فريق هايدوك سبليت بخمسة أهداف دون رد ليتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب، بينما كان سميت أحد أبرز نجوم البطولة.

لاعب الوسط الذي يفعل كل شيء

رغم أن مركزه الأساسي في وسط الملعب، فإن كيس سميت ليس لاعب ارتكاز تقليديًا.

يمتلك قدرة كبيرة على صناعة اللعب من العمق، ويجيد التخلص من الضغط في المساحات الضيقة، كما يتميز برؤية استثنائية للملعب وقدرة عالية على التمرير وصناعة الفرص.

ويستخدم قدميه اليمنى واليسرى بكفاءة كبيرة، ويجيد تغيير الاتجاهات بسرعة، كما يمتلك تسديدات قوية ودقيقة من خارج منطقة الجزاء.

وتُظهر خرائط تمريراته أنه يتحرك كثيرًا في المناطق العميقة من الملعب، لكنه في الوقت نفسه قادر على التقدم وصناعة الخطورة في الثلث الأخير.

ببساطة، هو من نوعية لاعبي الوسط الذين يربطون جميع خطوط الفريق ببعضها البعض.

انفجار أوروبي أمام فنربخشة

في السابع من نوفمبر 2024، جاء موعد الإعلان الرسمي عن نفسه على المسرح الأوروبي الكبير.

خلال مواجهة فنربخشة في الدوري الأوروبي، سجل سميت هدفًا وصنع آخر ليساهم في فوز ألكمار 3-1 ويحصل على إشادة واسعة من المتابعين والخبراء.

ومنذ تلك الليلة، بدأ اسمه يظهر بشكل متكرر في تقارير الانتقالات الخاصة بكبار أوروبا.

بطل أوروبا للشباب وأفضل لاعب في البطولة واصل سميت تألقه مع منتخبات هولندا السنية، قبل أن يصل إلى ذروة جديدة في بطولة أوروبا تحت 19 عامًا عام 2025.

هناك لم يكتفِ بالمساهمة في تتويج منتخب بلاده باللقب، بل حصل أيضًا على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وأنهاها ضمن قائمة الهدافين.

أرقامه وأداؤه في البطولة رسخا صورته باعتباره أحد أبرز لاعبي جيله في أوروبا.

رونالد كومان: يذكرني ببيدري

ربما كانت أكبر شهادة حصل عليها اللاعب حتى الآن من رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا. فعندما قرر استدعاء سميت للمنتخب الأول، قال: "يجب أن أكون حذرًا فيما أقوله، لكنني دربت بيدري في برشلونة، وأرى في كيس سميت أشياء تذكرني به. تغيير الاتجاهات، استخدام القدمين، ورؤية اللعب. هذه أمور لاحظتها في بدري أيضًا".

مقارنة لاعب في التاسعة عشرة من عمره بأحد أفضل لاعبي الوسط في العالم ليست أمرًا يحدث كثيرًا، لكنها تعكس حجم الانطباع الذي تركه سميت لدى مدرب بحجم كومان.

الظهور الأول مع الطواحين

عندما حصل على فرصته الأولى مع منتخب هولندا الأول، لم يظهر عليه أي توتر. شارك أساسيًا أمام النرويج في مباراة انتهت بفوز هولندا 2-1، ولعب 70 دقيقة كاملة إلى جانب ريان جرافنبيرخ في وسط الملعب، مستفيدًا من غياب فرينكي دي يونج بسبب الإصابة.

وكان أداؤه الهادئ والواثق مؤشرًا جديدًا على أن اللاعب مستعد للانتقال إلى مستوى أعلى. موهبة على أبواب القمة خلال العام الحالي، ورغم أن البطولة ليست قوية، فإن سميت تمكن من الحصول على جائزة أفضل لاعب شاب ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، رغم أن فريقه لم يتخطَّ حتى ربع النهائي، ولكنه أظهر جودته خلال البطولة بصناعة 4 أهداف.

اليوم، يبلغ كيس سميت 20 عامًا فقط، لكنه يملك بالفعل سيرة ذاتية تجعل أكبر أندية أوروبا تراقبه عن قرب، وتشير التقارير إلى أن اللاعب مطلوب في ريال مدريد ليكون خليفة لوكا مودريتش الذي رحل قبل موسم، ولم يجد ريال مدريد من يعوضه حتى الآن.

موهبة فنية كبيرة، ذكاء تكتيكي، شخصية قوية، وقدرة على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

لهذا السبب يرى كثيرون أنه ليس مجرد مشروع لاعب كبير، بل نجم جاهز للانفجار على أعلى مستوى خلال السنوات القليلة المقبلة.

وفي وقت تبحث فيه الأندية الأوروبية عن لاعب وسط قادر على التحكم في إيقاع اللعب وصناعة الفارق بالكرة ومن دونها، يبدو أن اسم كيس سميت سيكون حاضرًا بقوة في سوق الانتقالات قريبًا.

في كأس العالم 2026 سيلعب منتخب هولندا في المجموعة السادسة مع كل من اليابان والسويد وتونس، مجموعة متوازنة القوة ولكنها قد تشهد انطلاقة جديدة لسميت في عالم كرة القدم، وقد يتمكن من خلالها من احتلال مقعد أساسي في تشكيل الطواحين خلال البطولة إذا ظهر بشكل جيد كما هو المتوقع منه.

كيس سميت، تذكروا الاسم جيدًا... فهولندا ربما تكون قد أنجبت نجمها الكبير القادم.