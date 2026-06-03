كأس العالم – أرقام يستحيل تحطيمها في نسخة 2026

الأربعاء، 03 يونيو 2026 - 21:09

كتب : إسلام أحمد

كأس العالم

يدخل الجميع كأس العالم وهدفه تحطيم الأرقام القياسية لتخليد اسمه في تاريخ كرة القدم، لكن هناك بعض الأرقام التي يستحيل تحطيمها.

ونحن على أعتاب نسخة 2026 من كأس العالم، إليكم أرقاما من الممكن معادلتها لكن يستحيل تحطيمها أو سيكون علينا الانتظار لنسخة 2030.

FilGoal.com يستعرض معكم أرقاما يستحيل تحطيمها في نسخة 2026 من كأس العالم.

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أكبر لاعب يسجل

سجل الكاميروني روجيه ميلا بعمر 42 عاما و39 يوما في نسخة 1994 هدفا ما جعله أكبر لاعب يسجل في تاريخ البطولة.

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قائمة أكبر لاعبي 2026 تشهد تواجد كريستيانو رونالدو 41 عاما و3 أشهر، وإذا سجل فلن يكسر الرقم القياسي.

الحالة الوحيدة لتحطيم هذا الرقم هو أن يسجل حارس اسكتلندا كريج جوردون صاحب الـ 43 عاما و5 أشهر هدفا، وهو أمر شبه مستحيل.

أكبر لاعب

لا زال الرقم القياسي لأكبر لاعب يشارك في كأس العالم مسجلا باسم عصام الحضري بعمر 45 عاما.

كما هو أكبر حارس عمرا تصدى لركلة جزاء في نسخة 2018 ضد السعودية.

رقم لن يتحطم بكل تأكيد لأن حارس اسكتلندا كريج جوردون صاحب الـ 43 عاما و5 أشهر هدفا لن يستطيع كسره.

قائد في 5 نسخ

يحمل رافائيل ماركيز قائد منتخب المكسيك التاريخي رقما قياسيا يستحيل تحطيمه وهو ارتداء شارة القيادة في 5 نسخ مختلفة.

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يمتلك كريستيانو رونالدو فرصة معادلة الرقم إذ شارك في 4 نسخ مع البرتغال من أصل 5 كقائد لبلاده.

مدرب في 6 نسخ

البرازيلي كارلوس ألبرتو بيريرا بطل نسخة 1994 مع البرازيل شارك في 6 نسخ كـأس عالم كأكثر مدرب رفقة الكويت والإمارات والسعودية وجنوب إفريقيا.

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يمتلك البرتغالي كارلوس كيروش فرصة معادلة بيريرا إذ سيشارك للمرة السادسة في كأس العالم وتلك المرة مع غانا.

أصغر لاعب في نهائي كأس العالم

ظهر البرازيلي بيليه في نهائي 1958 لأول مرة كأصغر لاعب بعمر 17 عاما و249 يوما وأيضا أصغر من سجل ولا زال الرقم القياسي مسجلا باسمه.

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المكسيكي جليبرتو مورا ابن الـ 17 عاما و7 أشهر يمتلك فرصة الاقتراب من الرقم القياسي حال وصلت المكسيك للنهائي، وهو أمر صعب خاصة أن على أصحاب الأرض تخطى لعنة دور الـ 16.

5 أهداف في مباراة واحد

يحمل الروسي أوليج سالينكو رقما قياسيا خرافيا بتسجيل 5 أهداف في مباراة واحدة وجاءت ضد الكاميرون في 1994.

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لن نذكر أسماءً، لكن من يستطيع تكرار هذه المعجزة؟

3 إنذارات في مباراة واحدة

يوسيب سيمونيتش لاعب أستراليا تعرض لـ 3 بطاقات صفراء خلال 2006 أمام كرواتيا، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء الثالثة له بعد الصفراء الثالثة.

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الخطأ لم يكن مقصودا من الحكم لكن في زمن تقنية الفيديو هل يتكرر نفس الأمر؟ مستحيل.

أكثر عدد دقائق

حطم ليونيل ميسي في 2022 الرقم القياسي وأصبح صاحب أكثر عدد دقائق في كأس العالم على الإطلاق برصيد 2314 دقيقة.

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ميسي يتواجد للمرة السادسة على التوالي في كأس العالم وبالتأكيد سيعزز رقمه القياسي.

من المستحيل أن يكسر كريستيانو رونالدو الرقم القياسي إذ شارك في 1764 دقيقة ويحتاج للمشاركة في 6 لقاءات مقابل غياب ميسي بشكل تام من أجل معادلته ثم تحطيم الرقم.

13 هدفا

سجل الفرنسي جوست فونتين 13 هدفا في نسخة واحدة من كأس العالم كرقم قياسي مسجل لم يستطع أحد تحقيقه أو كسره في 1958.

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النسخة الحالية تضم العديد من الأسماء التي تمتلك حس تهديفي عالي، ومع زيادة عدد المباريات، هل يستطيع أي لاعب تسجيل عدد أكبر؟

كأس العالم أرقام يستحيل تحطيمها في كأس العالم 2026
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