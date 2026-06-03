مباراة بالأبيض و2 بالأحمر.. أطقم منتخب مصر في كأس العالم 2026

الأربعاء، 03 يونيو 2026 - 20:11

كتب : FilGoal

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أعلن اتحاد الكرة المصري الأطقم التي سيرتديها لاعبو منتخب مصر في كأس العالم 2026.

وينطلق كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو الجاري بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويبدأ منتخب مصر مشواره بلقاء بلجيكا يوم 15 يونيو على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل بالزي الأبيض الكامل، بينما يرتدي حارس المرمى الطاقم الأخضر الفاتح.

وضد نيوزيليندا سيرتدي منتخب مصر الطاقم الأحمر فيما يرتدي حارس المرمى الزي الأخضر الكامل يوم 22 من نفس الشهر على ملعب بي سي بليس بمدينة فانكوفر الكندية.

وأخيرا سيظهر منتخب مصر بالطاقم الأحمر فيما يرتدي الحارس الطاقم الأزرق الفاتح في لقاء إيران بتاريخ 27 يونيو في سياتل.

في السياق نفسه، تقرر أن يرتدي طاقم تحكيم لقاء مصر وبلجيكا الزي الأصفر ’ على أن يرتدي حكام مباراتي نيوزيلندا وإيران الطاقم الأسود.

وتأتي مواعيد مباريات المجموعة كالآتي:

الجولة الأولى

بلجيكا × مصر - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

نيوزلندا × مصر - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

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