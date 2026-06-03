كرة نسائية - ندى الغريب تنضم لسيدات الزمالك

أعلن نادي الزمالك ضم ندى الغريب لتدعيم صفوف فريق السيدات لكرة القدم بدءا من الموسم المقبل.

وانضمت ندى بعقد يمتد لموسمين لصفوف الزمالك.

وأصبحت ندى التدعيم الثاني بعد ضم غرام أسامة.

كما وقعت شروق إبراهيم على عقد تجديد لتستمر بقميص الزمالك حتى صيف 2027-28.

وسبق أن أعلن النادي تعيين علي السعيد مديرا فنيا لمدة 3 مواسم لتدريب الفريق.

وأنهت سيدات الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة في المركز الثامن.