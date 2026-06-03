قائمة التشيك - باتريك شيك وسوتشيك و12 لاعبا من سلافيا براج في القائمة النهائية لكأس العالم

أعلن ميروسلاف كوبيك مدرب التشيك، قائمة منتخب بلاده لكأس العالم 2026.

ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

وتواجد في القائمة باتريك شيك مهاجم باير ليفركوزن، وتوماس سوتشيك لاعب وسط وست هام الإنجليزي، بالإضافة إلى 12 لاعبا من سلافيا براج بطل الدوري التشيكي.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراس المرمى: لوكاش هورنيتشيك (براجا البرتغالي) - ماتيي كوفار (أيندهوفن الهولندي) - يندريخ ستانيك (سلافيا براج التشيكي)

الدفاع: فلاديمير تسوفال (هوفنهايم الألماني) - دافيد دوديرا (سلافيا براج التشيكي) توماش هوليش (سلافيا براج التشيكي) - روبن هراناتش (هوفنهايم الألماني) - شتيبان خالوبيك (سلافيا براج التشيكي) - دافيد يوراسِك (سلافيا براج التشيكي) - لاديسلاف كريتشي (وولفرهامبتون الإنجليزي) - ياروسلاف زيليني (سبارتا براج التشيكي) - دافيد زيما (سلافيا براج التشيكي)

الوسط: لوكاش تشيرف (فيكتوريا بلزن التشيكي) - فلاديمير داريدا (هرادتس كرالوفي التشيكي) - لوكاش بروفود (سلافيا براج التشيكي) - ميخال ساديليك (سلافيا براج التشيكي) - هوغو سوخورِك (سلافيا براج التشيكي) - ألكسندر سويكا (فيكتوريا بلزن التشيكي) - توماس سوتشيك (وست هام يونايتد الإنجليزي) - بافيل شولتس (أولمبيك ليون الفرنسي) - دينيس فيسينسكي (فيكتوريا بلزن التشيكي)

الهجوم: آدم هلوجيك (هوفنهايم الألماني) - توماش خوري (سلافيا براج التشيكي) - مويمير خيتيل (سلافيا براج التشيكي) - يان كوختا (سلافيا براج التشيكي) - باتريك شيك (باير ليفركوزن الألماني)

ويتواجد منتخب التشيك في المجموعة الأولى إلى جانب المكسيك، وجنوب إفريقيا، وكوريا الجنوبية.