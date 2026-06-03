خبر في الجول - سموحة يتمم اتفاقه مع الموريتاني المامي تتاه

الأربعاء، 03 يونيو 2026 - 19:08

كتب : عمرو نبيل

المامي تتاه - موريتانيا

أتم نادي سموحة اتفاقه مع اللاعب الموريتاني المامي تتاه، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وعلم FilGoal.com أن سموحة سيضم تتاه جناح نادي الجمارك الموريتاني السابق، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقدة.

واتفق سموحة مع اللاعب على ضمه لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل 2026 - 2027 وتستمر حتى 2029، حسبما علم FilGoal.com

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ويبلغ تتاه من العمر 25 عاما، وسبق له اللعب في الدوري البلغاري مع نادي كارجالي، وفي الدوري التركي مع ألانيا سبور.

كما شارك المامي تتاه مع منتخب موريتانيا في كأس أمم إفريقيا للمحليين التي أقيمت العام الماضي.

ونال المامي تتاه جائزة أفضل لاعب في مباراة موريتانيا أمام بوركينا فاسو.

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ولعب ضمن صفوف منتخب موريتانيا 3 مباريات، بينهم مواجهة الكويت المؤهلة إلى كأس العرب 2025.

ويجيد اللاعب الموريتاني اللعب في مركز الجناح الأيسر.

ونال سموحة الموسم الماضي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، حيث لعب ضمن مجموعة البطولة.

سموحة المامي تتاه
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