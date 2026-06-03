قائمة باراجواي - إنسيسو وألديريتي على رأس الاختيارات في القائمة النهائية

الأربعاء، 03 يونيو 2026 - 18:54

كتب : FilGoal

خوليو إنسيسو - باراجواي

أعلن الأرجنتيني جوستافو ألفارو مدرب باراجواي، قائمة المنتخب لخوض كأس العالم 2026.

ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

وتواجد خوليو إنسيسو لاعب ستراسبورج الفرنسي على رأس القائمة، بالإضافة لثنائي الدفاع جوستافو جوميز لاعب بالميراس، وفابيان بالبوينا لاعب جريميو البرازيليين.

أخبار متعلقة:
قائمة كأس العالم - خوسانوف و"بطل مواجهة مصر" على رأس اختيارات كانافارو لمنتخب أوزبكستان قائمة الأردن – عودة الفاخوري والتعمري على رأس الاختيارات النهائية لـ كأس العالم قائمة غانا – سيمينيو وإنياكي ويليامز على رأس الاختيارات لـ كأس العالم

كما يتواجد مدافع سندرلاند الإنجليزي عمر ألديريتي ضمن القائمة.

وجاءت قائمة باراجواي كالتالي:

حراس المرمى: أورلاندو جيل (سان لورينزو الأرجنتيني) - روبرتو فرنانديز (سييرو بورتينيو الباراجوياني) - جاستون أولفيرا (أولمبيا الباراجوياني)

الدفاع: خوان كاسيريس (دينامو موسكو الروسي) - جوستافو فيلاسكيز (سييرو بورتينيو الباراجوياني) - جوستافو جوميز (بالميراس البرازيلي) - جونيور ألونسو (أتلتيكو منيرو) - خوسيه كانالي (لانوس الأرجنتيني) - عمر ألديريتي (سندرلاند) - ألكسندرو مايدانا (تاليريس كوردوبا الأرجنتيني) - فابيان بالبوينا (جريميو البرازيلي).

الوسط: دييجو جوميز (برايتون الإنجليزي) - ماوريسيو ماجاليس (بالميراس البرازيلي) - داميان بوباديلا (ساوباولو البرازيلي) - برايان أوجيدا (أورلاندو سيتي الأمريكي) - أندريس كوباس (فانكوفر الكندي) - ماتياس جالارزا (أتلانتا يونايتد) - أليخاندرو جامارا (العين الإماراتي)

الهجوم: جوستافو كاباليرو (بورتسموث الإنجليزي) - رامون سوسا (بالميراس البرازيلي) - أليكس أرسي (إندبندينتي ريفادافيا الأرجنتيني) - إيسيدرو بيتا (كويابا البرازيلي) - جابرييل أفالوس (إنديبندينتي الأرجنتيني) - ميجيل ألميرون (أتلانتا يونايتد) - خوليو إنسيسو (ستراسبورج الفرنسي) - أنطونيو سانابريا (كريمونيسي الإيطالي)

ويتواجد منتخب باراجواي في المجموعة الرابعة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وتركيا.

ويعد ذلك الظهور الأول لمنتخب بارجواي في كأس العالم منذ نسخة جنوب إفريقيا 2010.

كأس العالم باراجواي
نرشح لكم
قائمة التشيك - باتريك شيك وسوتشيك و12 لاعبا من سلافيا براج في القائمة النهائية لكأس العالم كما كشف في الجول - طاقم تحكيم مكسيكي لمباراة مصر ضد البرازيل محمد صلاح: نطمح للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في كأس العالم كأس العالم - الجزائر.. محاربي الصحراء في الطريق الصحيح رغم مفاجآت بيتكوفيتش دي لا فوينتي: يامال سيغيب عن ودية العراق منافس مصر - وزير خارجية أمريكا: لا نمانع دخول منتخب إيران إلى أراضينا ولكن كأس العالم - اكتمال القوة الضاربة للمغرب بانضمام حكيمي منافس مصر - صفوف بلجيكا تكتمل بانضمام تروسارد
أخر الأخبار
قائمة التشيك - باتريك شيك وسوتشيك و12 لاعبا من سلافيا براج في القائمة النهائية لكأس العالم 11 دقيقة | في المونديال
خبر في الجول - سموحة يتمم اتفاقه مع الموريتاني المامي تتاه 28 دقيقة | ميركاتو
قائمة باراجواي - إنسيسو وألديريتي على رأس الاختيارات في القائمة النهائية 42 دقيقة | في المونديال
خبر في الجول - بوجلبان يرشح مخلوف لتدعيم خط وسط الأهلي ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - البنك الأهلي في مفاوضات مع بتروجت لضم بدر موسى ساعة | الدوري المصري
كما كشف في الجول - طاقم تحكيم مكسيكي لمباراة مصر ضد البرازيل ساعة | منتخب مصر
خبر في الجول - تطورات إيجابية في مفاوضات الأهلي مع توروب لفسخ التعاقد 2 ساعة | الكرة المصرية
محمد صلاح: نطمح للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في كأس العالم 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد 3 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 4 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا
/articles/530231/قائمة-باراجواي-إنسيسو-وألديريتي-على-رأس-الاختيارات-في-القائمة-النهائية