قائمة باراجواي - إنسيسو وألديريتي على رأس الاختيارات في القائمة النهائية

أعلن الأرجنتيني جوستافو ألفارو مدرب باراجواي، قائمة المنتخب لخوض كأس العالم 2026.

ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

وتواجد خوليو إنسيسو لاعب ستراسبورج الفرنسي على رأس القائمة، بالإضافة لثنائي الدفاع جوستافو جوميز لاعب بالميراس، وفابيان بالبوينا لاعب جريميو البرازيليين.

كما يتواجد مدافع سندرلاند الإنجليزي عمر ألديريتي ضمن القائمة.

وجاءت قائمة باراجواي كالتالي:

حراس المرمى: أورلاندو جيل (سان لورينزو الأرجنتيني) - روبرتو فرنانديز (سييرو بورتينيو الباراجوياني) - جاستون أولفيرا (أولمبيا الباراجوياني)

الدفاع: خوان كاسيريس (دينامو موسكو الروسي) - جوستافو فيلاسكيز (سييرو بورتينيو الباراجوياني) - جوستافو جوميز (بالميراس البرازيلي) - جونيور ألونسو (أتلتيكو منيرو) - خوسيه كانالي (لانوس الأرجنتيني) - عمر ألديريتي (سندرلاند) - ألكسندرو مايدانا (تاليريس كوردوبا الأرجنتيني) - فابيان بالبوينا (جريميو البرازيلي).

الوسط: دييجو جوميز (برايتون الإنجليزي) - ماوريسيو ماجاليس (بالميراس البرازيلي) - داميان بوباديلا (ساوباولو البرازيلي) - برايان أوجيدا (أورلاندو سيتي الأمريكي) - أندريس كوباس (فانكوفر الكندي) - ماتياس جالارزا (أتلانتا يونايتد) - أليخاندرو جامارا (العين الإماراتي)

الهجوم: جوستافو كاباليرو (بورتسموث الإنجليزي) - رامون سوسا (بالميراس البرازيلي) - أليكس أرسي (إندبندينتي ريفادافيا الأرجنتيني) - إيسيدرو بيتا (كويابا البرازيلي) - جابرييل أفالوس (إنديبندينتي الأرجنتيني) - ميجيل ألميرون (أتلانتا يونايتد) - خوليو إنسيسو (ستراسبورج الفرنسي) - أنطونيو سانابريا (كريمونيسي الإيطالي)

ويتواجد منتخب باراجواي في المجموعة الرابعة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وتركيا.

ويعد ذلك الظهور الأول لمنتخب بارجواي في كأس العالم منذ نسخة جنوب إفريقيا 2010.