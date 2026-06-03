خبر في الجول - البنك الأهلي في مفاوضات مع بتروجت لضم بدر موسى

وصل نادي البنك الأهلي لمراحل متقدمة من المفاوضات مع بتروجت لضم بدر موسى حسبما علم FilGoal.com.

ويسعى البنك الأهلي لتدعيم هجومه للموسم المقبل بضم الدولي الفلسطيني الذي يشغل مركزي الجناح ولاعب الوسط.

وسبق أن كشف FIlGoal.com أن بتروجت منفتح على بيع الثلاثي توفيق محمد وبدر موسى وأدهم حامد.

وينتظر بتروجت عروض رسمية من الأندية والمقابل المادي المناسب من أجل بدء التفاوض لبيع لاعبيه.

وخاض بدر صاحب الـ 27 عاما 32 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات المحلية سجل 8 أهداف.

مثّل بدر منتخب بلاده في 9 مباريات دولية دون أن يسجل أهدافا بقميص الفدائي.

ولعب بدر لفرق الإنتاج الحربي وغزل المحلة وبتروجت منذ انتقاله للعب في الدوري المصري في 2020.